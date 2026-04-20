Από τα 2000s στο σήμερα: Η χαμηλόμεση φούστα επιστρέφει δυναμικά - iefimerida.gr

Από τα 2000s στο σήμερα: Η χαμηλόμεση φούστα επιστρέφει δυναμικά

Φωτογραφίες: Tory Burch SS'26/Chanel SS'26/The Attico SS'26
Μετά από χρόνια κυριαρχίας της ψηλόμεσης σιλουέτας, η χαμηλόμεση φούστα επιστρέφει δυναμικά και αρχίζει να κατακτά ξανά τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος στο σύγχρονο street style.

Εμπνευσμένη από τη μόδα των αρχών του 2000, η συγκεκριμένη γραμμή επιστρέφει ανανεωμένη και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις. Μακριά, μίνι, εφαρμοστή ή πιο αέρινη, η χαμηλόμεση φούστα μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της γκαρνταρόμπας σας αυτή τη σεζόν.

Σε αντίθεση με τη φούστα που τονίζει τη μέση, η χαμηλόμεση εκδοχή κάθεται πιο χαμηλά, στους γοφούς, δημιουργώντας μια διαφορετική ισορροπία στη σιλουέτα. Στις επιδείξεις μεγάλων οίκων μόδας, όπως της Tory Burch, του The Attico και της Chanel, η χαμηλή μέση εμφανίστηκε σε πολλές εκδοχές: από κομψές midi φούστες μέχρι αυστηρές pencil γραμμές και πλισέ σχέδια.

Διαβάστε περισσότερα για την χαμηλόμεση φούστα στο Bovary.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ