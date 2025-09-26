2 boho μπλούζες από τα Zara που αποπνέουν ρομαντισμό -Κομψές, κοστίζουν κάτω από 30 ευρώ - iefimerida.gr

Οι μποέμ μπλούζες από τις νέες κυκλοφορίες της Zara είναι σα να βγήκαν από την συλλογή της Chloé και υπόσχονται να εξαντληθούν αρκετά σύντομα.
Η Chloé έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα luxury brands των τελευταίων χρόνων. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς από τότε που η Chemena Kamali ανέλαβε τη διοίκηση του γαλλικού οίκου, η Chloé έχει κατευθύνει την αισθητική της προς μία αντίστοιχα πιο glamorous, luxurious και exclusive boho chic αισθητική.
