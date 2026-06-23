Στα 103 της παραμένει δραστήρια και γεμάτη ενέργεια -Οι 3 απλές συνήθειες μιας Γαλλίδας που κάνουν τη διαφορά - iefimerida.gr

Η 103χρονη Γαλλίδα Σαρλότ Σοπέν παραμένει δραστήρια και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, ενώ τρεις φορές την εβδομάδα συνεχίζει να διδάσκει γιόγκα στο χωριό όπου ζει.

Η γιόγκα μπήκε στη ζωή της όταν ήταν γύρω στα πενήντα της χρόνια. «Μια φίλη το έκανε και με μύησε σε αυτό. Μου άρεσε αμέσως. Λατρεύω την ηρεμία», έχει δηλώσει. Μετά από περίπου δέκα χρόνια εξάσκησης, εκπαιδεύτηκε ώστε να μπορεί να διδάσκει, δημιουργώντας τη δική της μικρή σχολή.

Το μότο της είναι απλό: να παραμένει κανείς σε κίνηση, προσαρμόζοντας πάντα την άσκηση στις δυνατότητές του. Δεν επιδιώκει την τελειότητα στις στάσεις, αλλά την ευεξία του σώματος και του νου.

Δείτε πώς παραμένει σε εξαιρετική φόρμα στο Bovary.gr