Τι να τρώτε αντί για πορτοκάλια: 10 τροφές-έκπληξη γεμάτες βιταμίνη C - iefimerida.gr

Η βιταμίνη C δεν είναι μόνο χρήσιμη, αλλά ουσιαστική για τη διατήρηση της καλής υγείας. Συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στη φροντίδα της υγείας του δέρματος, στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου και στην προστασία του οργανισμού από το οξειδωτικό στρες.

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας αναφέρουν ότι οι ενήλικες πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά μεταξύ 75 mg βιταμίνης C οι γυναίκες και 90 mg οι άνδρες. Ας είμαστε ειλικρινείς: δεν καταφέρνουν όλοι να καλύψουν αυτή την ποσότητα. Το fast food, το άγχος και οι πολυάσχολες καθημερινότητες συχνά εμποδίζουν, οδηγώντας σε χαμηλή ενέργεια, αργή επούλωση πληγών και θαμπό δέρμα.

