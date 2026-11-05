Μαύροι κύκλοι, πρήξιμο και λεπτές γραμμές; 10 συμβουλές ειδικών για πιο φωτεινό και ανορθωμένο βλέμμα - iefimerida.gr

Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι από τις πρώτες που αποκαλύπτουν την κούραση, την έλλειψη ύπνου αλλά και τα σημάδια του χρόνου.

Μαύροι κύκλοι, πρήξιμο και λεπτές γραμμές μπορούν να κάνουν το βλέμμα να δείχνει λιγότερο φωτεινό, υπάρχουν όμως τρόποι να βελτιώσουμε την όψη της. Από μικρά tricks στο μακιγιάζ μέχρι καθημερινές συνήθειες και εξειδικευμένες θεραπείες, συγκεντρώνουμε 10 συμβουλές για πιο φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα.

Δείτε τις 10 συμβουλές των ειδικών για να ανανεώσετε την περιοχή των ματιών στο Bovary.gr