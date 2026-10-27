 10 πλεκτά φορέματα για να είστε ζεστή και κομψή όλο τον χειμώνα -Υπέροχα σχέδια για κάθε γούστο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

10 πλεκτά φορέματα για να είστε ζεστή και κομψή όλο τον χειμώνα -Υπέροχα σχέδια για κάθε γούστο

πλεκτό φόρεμα
Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα πλεκτά φορέματα επιστρέφουν κάθε φθινόπωρο στην γκαρνταρόμπα, συνδυάζοντας την άνεση με τη διαχρονική κομψότητα.

Ανάμεσα στα κομμάτια που πρωταγωνιστούν στη μόδα τους πιο κρύους μήνες του χρόνου, τα πλεκτά φορέματα κατέχουν ξεχωριστή θέση. Ζεστά, ευκολοφόρετα και ιδιαίτερα κομψά, αποτελούν μια ιδανική επιλογή για τις καθημερινές εμφανίσεις, χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια στο styling.

Από τα εφαρμοστά σχέδια που αναδεικνύουν τη σιλουέτα μέχρι τις πιο χαλαρές και oversized γραμμές, οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν διαφορετικά στιλ και περιστάσεις. Τα ουδέτερα χρώματα, όπως το μαύρο, το γκρι, το μπεζ και το καφέ, παραμένουν διαχρονικά, ενώ οι πιο έντονες αποχρώσεις μπορούν να δώσουν ενδιαφέρον ακόμα και στο πιο απλό σύνολο.

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