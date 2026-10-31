Επιστρέφει από τα '00s -Αυτό το χτένισμα υπόσχεται να απογειώσει κάθε χειμερινό look - iefimerida.gr

Αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή χτενίσματα της δεκαετίας του 2000, χαρίζοντας διαχρονική κομψότητα σε κάθε εμφάνιση.

Με τα χρόνια, τη θέση του πήραν οι sleek αλογοουρές, οι αυστηροί κότσοι, τα επιμελώς ατημέλητα looks και τα χτενίσματα με κλάμερ. Φέτος, ωστόσο, κάνει ένα εντυπωσιακό comeback, υπενθυμίζοντάς μας πως οι πιο αγαπημένες τάσεις της μόδας βρίσκουν πάντα τον τρόπο να επιστρέφουν.

Δείτε στο Bovary.gr το χτένισμα που επιστρέφει από τα '00s.