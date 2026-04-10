Ο συνδυασμός ζέστης και ξηρασίας θα πλήξει στο μέλλον δισεκατομμύρια ανθρώπους - iefimerida.gr

Σχεδόν 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να πληγούν από κύματα καύσωνα και ξηρασίας, καθώς η κλιματική κρίση εντείνει τα ακραία φαινόμενα.

Έως και το ένα τρίτο της ανθρωπότητας ενδέχεται να βιώσει ταυτόχρονα ακραία ζέστη και ξηρασία μέσα στις επόμενες δεκαετίες, με τη συχνότητα αυτών των φαινομένων να αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που μοιράζεται το Speigel, ο επικίνδυνος συνδυασμός καύσωνα και ανομβρίας θα εμφανίζεται πάνω από πέντε φορές συχνότερα σε σχέση με το παρελθόν.

ΗΠΑ, Ξηρασία και Λειψυδρία / Φωτογραφία: AP

Αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι ακριβώς όσοι προκαλούν τη μικρότερη ζημιά στο κλίμα.

Κένυα, Φεβρουάριος, Ξηρασία και Λειψυδρία / Φωτογραφία: AP

Επιστημονικά ευρήματα

Στη μελέτη συμμετείχαν ερευνητές από το Ινστιτούτο Alfred Wegener (AWI) στο Μπρέμερχαβεν και το Κέντρο Επιστημών Frontier, στο Πανεπιστήμιο Ocean της Κίνας.

Οι επιστήμονες συνέκριναν δεδομένα θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων, από την προβιομηχανική περίοδο (1850–1900), τη σύγχρονη εποχή (2001–2020) και ένα μελλοντικό σενάριο υπερθέρμανσης κατά περίπου 2,7 βαθμούς Κελσίου.



Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη ραγδαία αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας των φαινομένων συνδυασμένης ζέστης και ξηρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Επιπτώσεις σε κοινωνία και οικονομία

«Η ζέστη και η ξηρασία ενισχύουν η μία την άλλη», δήλωσε ο κλιματολόγος Ντι Τσάι, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. Όπως εξήγησε, οι παρατεταμένες περίοδοι καύσωνα και λειψυδρίας προκαλούν ελλείψεις νερού, αστάθεια στις τιμές των τροφίμων και σοβαρούς κινδύνους για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Μαρόκο, ξηρασία / Φωτογραφία: AP

Ακόμη και μεμονωμένα, τα φαινόμενα αυτά οδηγούν σε μειωμένη αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, οξείες ελλείψεις υδάτινων πόρων και αυξημένη θνησιμότητα ανθρώπων και ζώων.

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνουν τις παγκόσμιες ανισότητες. Οι ερευνητές εντοπίζουν ως βασικές εστίες κινδύνου τη Μέση και Νότια Αμερική, τη Νότια Ευρώπη, την Αφρική και τη Νότια Ασία.

Ξηρασία στην Αγγλία / Φωτογραφία: AP

Ξηρασία / Φωτογραφία: AP

Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες προσαρμογής. Οι περισσότερες βρίσκονται σε τροπικές και υποτροπικές ζώνες, όπου ακόμη και μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων φαινομένων.