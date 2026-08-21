Συναγερμός για το Ελ Νίνιο: Θα είναι «το πιο έντονο εδώ και πάνω από έναν αιώνα», έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα - iefimerida.gr

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται ότι θα είναι «το πιο έντονο» που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ένας ειδικός της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (Met Office), επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των περισσότερων εμπειρογνωμόνων.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο, που ενισχύεται από την οφειλόμενη στον άνθρωπο αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, επανέρχεται κάθε δύο ως επτά χρόνια και μεταφράζεται σε πιο θερμό και ξηρό κλίμα σε ορισμένες περιοχές και πιο δροσερό και υγρό σε άλλες, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα.

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«Ουδέποτε έχω δει να διαγράφεται ένα τέτοιο φαινόμενο στις προβλέψεις μας (...). Περιμένουμε το πιο έντονο επεισόδιο Ελ Νίνιο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, στην κορύφωσή του θα ξεπεράσει τους τρεις βαθμούς (ανόδου της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας σε μια ζώνη αναφοράς του Ειρηνικού), κάτι που είναι πρωτοφανές στα σύγχρονα κλιματικά δεδομένα», δήλωσε στο BBC ο Έινταμ Σκέιφ, αρμόδιος για τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της βρετανικής Met Office.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συνέπειες θα είναι «ιδιαίτερα ισχυρές γύρω από τους Τροπικούς», με ακραίες ξηρασίες στη Νότια Αμερική και στον δυτικό Ειρηνικό, προσθέτοντας ότι οι αναταράξεις θα γίνουν ωστόσο αισθητές μέχρι και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Διακρίνουμε εξάλλου ήδη ενδείξεις που προαναγγέλλουν ενίσχυση των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, προς τον Νοέμβριο», όπως και σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη, δήλωσε ο ειδικός.

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Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Met Office και άλλων εμπειρογνωμόνων, η έκταση του φαινομένου Ελ Νίνιο μπορεί να καταστήσει το 2027 την πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις συνέπειές του να είναι κυρίως αισθητές την επόμενη χρονιά.

Τι είναι το Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο είναι ένας κλιματικός κύκλος που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των ωκεανών στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό.

Τα θερμότερα νερά μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα μέσω νεφών και ισχυρών βροχοπτώσεων, επηρεάζοντας στη συνέχεια τα καιρικά συστήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή. Συνήθως, το Ελ Νίνιο ευνοεί την ξηρασία στην Ινδονησία και την Αυστραλία, ενώ μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε τμήματα της Νότιας Αμερικής.

Η ένταση του φαινομένου καθορίζεται από το πόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας σε μια συγκεκριμένη περιοχή του τροπικού Ειρηνικού σε σχέση με τον μέσο όρο. Φέτος, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η απόκλιση θα ξεπεράσει τους 2,5 βαθμούς Κελσίου.