Πολύφημος, Κίκονες, πτώση από στέγη: Μια στατιστική ανάλυση πίσω από όλους τους θανάτους στην Οδύσσεια - iefimerida.gr

Η ανάλυση ξεκινά από τη στιγμή που ο ήρωας αναχωρεί με δώδεκα πλοία και καταλήγει στη στιγμή που μένει ολομόναχος, έχοντας χάσει τους συντρόφους του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ακριβής καταγραφή των απωλειών είναι δύσκολη, καθώς το έπος δεν αναφέρει τον αρχικό αριθμό του πληρώματος. Ο Οδυσσέας ξεκίνησε με δώδεκα πλοία, με το πλήρωμα κάθε πλοίου στην Ιλιάδα να κυμαίνεται μεταξύ 50 και 120 ανδρών.

Το αρχικό πλήρωμα κάθε πλοίου εκτιμήθηκε στους 52 άνδρες. Ο υπολογισμός βασίστηκε στους 46 επιζώντες που έφτασαν στο νησί της Κίρκης και στους έξι άνδρες ανά πλοίο που σκοτώθηκαν από τους Κίκονες, αριθμός που αντιστοιχεί σε πεντηκόντορο.

Για τη χρονική διάταξη της περιπέτειας, υπολογίστηκαν επτά χρόνια στο νησί της Καλυψώς και ένα έτος σε αυτό της Κίρκης. Ο υπόλοιπος χρόνος του ταξιδιού μοιράστηκε ισόποσα ανάμεσα στα υπόλοιπα επεισόδια της Οδύσσειας.

Η ανάλυση ενισχύθηκε ακαδημαϊκά, καθώς η αναπληρώτρια καθηγήτρια Γκρέτα Χόους από το Πανεπιστήμιο Μακουόρι συνέβαλε με τις παρατηρήσεις της στη διαμόρφωση του τελικού διαγράμματος, προσδίδοντας κύρος στην έρευνα.

Ένα πρωτότυπο διάγραμμα της εφημερίδας Guardian καταγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε, ένας έναν, ολόκληρο το πλήρωμα του Οδυσσέα κατά τη διάρκεια της περιπετειώδους επιστροφής του στην Ιθάκη, όπως περιγράφεται στο ομηρικό έπος.

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Μόνος και ολομόναχος

Η ανάλυση, που βασίζεται αποκλειστικά στο κείμενο της Οδύσσειας, ξεκινά από τη στιγμή που ο ήρωας αναχωρεί με δώδεκα πλοία και καταλήγει στη στιγμή που μένει ολομόναχος, έχοντας χάσει κάθε έναν από τους συντρόφους του.

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς θανάτους είναι εκείνοι των ανδρών που καταβροχθίζει ο Κύκλωπας Πολύφημος, ο οποίος, σύμφωνα με το κείμενο, «τους διαμέλισε για να φτιάξει το γεύμα του, έπειτα τους έφαγε σαν λιοντάρι στο βουνό, καταβροχθίζοντας σάρκα, εντόσθια και κόκαλα με μεδούλι, χωρίς να αφήσει τίποτα».

Πιο άτυχος όλων ίσως στάθηκε ο Ελπήνωρ, ο οποίος έπεσε μεθυσμένος από τη στέγη του σπιτιού της Κίρκης και έσπασε τον αυχένα του, με το κείμενο να σημειώνει πως «έπεσε με πάταγο από τη στέγη, έσπασε τον αυχένα του, και το πνεύμα του κατέβηκε στον Άδη».

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Ένα πρωτότυπο διάγραμμα της Guardian καταγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε, ένας έναν, ολόκληρο το πλήρωμα του Οδυσσέα κατά τη διάρκεια της περιπετειώδους επιστροφής του στην Ιθάκη / GUARDIAN

Οι ακριβείς αριθμοί δεν είναι πάντα σαφείς, καθώς πρόκειται τελικά για ένα λογοτεχνικό έργο, και το ίδιο ισχύει ακόμη περισσότερο για τη χρονική διάταξη των γεγονότων. Για να προκύψουν οι εκτιμήσεις, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές, όπως το ίδιο το κείμενο του έπους, καθώς και αναλύσεις τρίτων.

Πολλά επεισόδια αναφέρουν ακριβή αριθμό απωλειών, όμως το κείμενο δεν διευκρινίζει τον συνολικό αριθμό των ανδρών του Οδυσσέα εξαρχής. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι ο Οδυσσέας ξεκίνησε με δώδεκα πλοία, ενώ στην Ιλιάδα το πλήρωμα κάθε πλοίου κυμαίνεται μεταξύ 50 και 120 ανδρών.

Όταν φτάνουν στο νησί της Κίρκης με ένα και μόνο πλοίο, οι επιζώντες φαίνεται να αριθμούν δύο ομάδες των 22 ανδρών, συν έναν αρχηγό η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Οδυσσέα, δηλαδή σύνολο 46 ατόμων. Βάσει αυτής της εκτίμησης, υπολογίστηκε το αρχικό πλήρωμα κάθε πλοίου στους 52 άνδρες.

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Εδώ λαμβάνουμε υπόψη και τους έξι άνδρες ανά πλοίο που σκοτώθηκαν από τους Κίκονες, ένας θρακικός λαός που κατοικούσε στην περιοχή μεταξύ της Λίμνης Βιστωνίδας και των εκβολών του ποταμού Έβρου και που στην Οδύσσεια (ι 39) αναφέρονται ως το πρώτο «επεισόδιο» στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα, αφού έφυγε από την Τροία.

Κατά τη σχετική εξιστόρηση, οι Κίκονες ήταν πολυάριθμοι, επιδέξιοι πολεμιστές. Εκδικήθηκαν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του, οι οποίοι είχαν καταστρέψει την πόλη τους Ίσμαρο, σκοτώνοντας πολλούς από αυτούς και αναγκάζοντας τους υπόλοιπους να φύγουν νύχτα από τη χώρα τους.

Όσον αφορά τη χρονική διάταξη, τα χρόνια στο νησί της Καλυψώς υπολογίστηκαν σε επτά και εκείνα στο νησί της Κίρκης σε ένα έτος, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος μοιράστηκε ισόποσα ανάμεσα στα υπόλοιπα επεισόδια της περιπέτειας.

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Στη διαμόρφωση του διαγράμματος συνέβαλε με τις παρατηρήσεις της η αναπληρώτρια καθηγήτρια Γκρέτα Χόους, από το Πανεπιστήμιο Μακουόρι.