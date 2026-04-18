Επιστήμονες αναβίωσαν μικρόοργανισμό 24.000 ετών που είχε παγώσει στη Σιβηρία -Ξύπνησε και άρχισε να αναπαράγεται - iefimerida.gr

Μικροσκοπικός οργανισμός που είχε παγώσει πριν 24.000 χρόνια στη Σιβηρία αναβίωσε και αναπαράχθηκε, προκαλώντας νέο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα.

Το μικροσκοπικό τροχιφόρο παρέμενε παγωμένο στους πάγους της Σιβηρίας για περίπου 24.000 χρόνια κι επανήλθε στη ζωή με το λιώσιμο των πάγων, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Current Biology.

Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση των ορίων επιβίωσης οργανισμών σε ακραίες συνθήκες.

Τροχιφόρο / Φωτογραφία:Shutterstock

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο μικροσκοπικός οργανισμός, όχι μόνο ανέκτησε τη βιολογική του δραστηριότητα μετά την απόψυξη, αλλά κατάφερε και να αναπαραχθεί, γεγονός που ενισχύει τις θεωρίες για την κρυπτοβίωση, δηλαδή την αναστολή του μεταβολισμού για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο μικροσκοπικός οργανισμός

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα τροχόζωο, έναν πολυκύτταρο μικροοργανισμό γνωστό για την ανθεκτικότητά του. Το δείγμα εξήχθη από στρώματα μόνιμου πάγου που χρονολογούνται από το Ύστερο Πλειστόκαινο.

Tροχόζωο / Φωτογραφία:Shutterstock

Η ερευνητική ομάδα ανέφερε στο indiandefencereview, ότι «ο πυρήνας περιείχε άργιλο πλούσιο σε πάγο από τον σχηματισμό «Yedoma» του Ύστερου Πλειστοκαίνου, με τα στρώματα να έχουν παγώσει γρήγορα και να μην έχουν αποψυχθεί ποτέ».

Η επιστημονική εξήγηση

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι σε κατάσταση κρυπτοβίωσης οι μεταβολικές διεργασίες σχεδόν μηδενίζονται, επιτρέποντας την επιβίωση σε ακραία περιβάλλοντα.

Ο επικεφαλής ερευνητής Στας Μαλάβιν δήλωσε ότι «η έρευνα αποτελεί την πιο ισχυρή απόδειξη μέχρι σήμερα ότι πολυκύτταροι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν δεκάδες χιλιάδες χρόνια σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παύσης του μεταβολισμού».

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η διατήρηση των κυτταρικών δομών παρά τον σχηματισμό πάγου και την έκθεση στον χρόνο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την κατανόηση του φαινομένου.

Επιπτώσεις για το μέλλον

Η αναβίωση του οργανισμού δεν περιορίστηκε σε μια στιγμιαία αντίδραση, καθώς παρουσίασε συνεχή δραστηριότητα και ασεξουαλική αναπαραγωγή, γεγονός που υποδηλώνει πλήρη λειτουργική αποκατάσταση.

Ο Στας Μαλάβιν, σημείωσε ότι «ένας πολυκύτταρος οργανισμός μπορεί να καταψυχθεί και να επανέλθει στη ζωή μετά από χιλιάδες χρόνια, αν και όσο πιο σύνθετος είναι τόσο δυσκολότερη γίνεται αυτή η διαδικασία».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα ενδέχεται να επηρεάσουν πεδία όπως η βιοτεχνολογία και η αστροβιολογία, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη μελέτη της ζωής σε ακραία περιβάλλοντα.