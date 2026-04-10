Πώς η Γερμανία απέδειξε ότι τα plug-in φωτοβολταϊκά αξίζουν την επένδυση - iefimerida.gr

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για τα plug-in φωτοβολταϊκά πάνελ, μια λύση που είναι ήδη εξαιρετικά δημοφιλής στη Γερμανία. Καθώς η Ευρώπη πασχίζει να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λειτουργούν ως «ασπίδα» κατά του ενεργειακού σοκ.

Σύμφωνα με την SolarPower Europe, η ηλιακή ενέργεια εξοικονομεί στην ήπειρο περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως από την 1η Μαρτίου, μειώνοντας τη ζήτηση για εισαγόμενο αέριο. Αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές η ηλιακή ισχύς θα μπορούσε να εξοικονομήσει στην Ευρώπη το αστρονομικό ποσό των 67,5 δισ. ευρώ το 2026.

