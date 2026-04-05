Αναπνέει βαριά: Πώς είναι η διαδικασία θανάτου για μια φάλαινα - iefimerida.gr

Χωρίς ουσιαστικές πιθανότητες επιβίωσης θεωρείται πλέον η φάλαινα που βρίσκεται ακινητοποιημένη στη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στο Βίσμαρ της Γερμανίας, σύμφωνα με επιστήμονες.

Όπως δήλωσε ο επιστημονικός διευθυντής του Γερμανικού Μουσείου Θαλάσσιας Ζωής, Burkard Baschek, το ζώο εμφανίζει έντονη εξασθένηση, ακανόνιστη αναπνοή και μειωμένη κινητικότητα, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης έχουν διακοπεί.

Πώς πεθαίνουν οι φάλαινες που έχουν εξωκείλει

Οι ειδικοί εξηγούν ότι κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό, ωστόσο οι βασικές αιτίες θανάτου είναι κοινές. Όπως αναφέρει ο ερευνητής Tom Bär, οι φάλαινες που εξωκείλουν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όπως βλάβες από την πίεση του σώματός τους (λόγω βάρους), υπερθέρμανση και προϋπάρχουσες ασθένειες.

Ιδιαίτερα οι λεγόμενες «βλάβες θέσης» προκύπτουν όταν το ζώο παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ξηρά. Το τεράστιο βάρος του σώματος ασκεί πίεση στους πνεύμονες, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν σωστά. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη οξυγόνωση του οργανισμού και τελικά σε καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.

Παράλληλα, η διαταραχή της αναπνοής επηρεάζει και τη θερμορύθμιση του οργανισμού, με αποτέλεσμα την επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος.

Πιθανές αιτίες και ο ρόλος ανθρώπινων παρεμβάσεων

Οι επιστήμονες δεν μπορούν να καθορίσουν με βεβαιότητα την κατάσταση της συγκεκριμένης φάλαινας χωρίς εξέταση, ωστόσο δεν αποκλείουν λοιμώξεις ή οργανικές βλάβες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία υπολειμμάτων αλιευτικού δικτύου στο στόμα του ζώου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, σημαντικό τμήμα από τα δίχτυα αφαιρέθηκε, ωστόσο παραμένει άγνωστο εάν έχουν απομείνει τμήματα μέσα στο σώμα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια υλικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και να ενσωματωθούν στους ιστούς.

Η Whale and Dolphin Conservation υπογραμμίζει ότι το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, καθώς κάθε χρόνο περίπου 300.000 φάλαινες και δελφίνια παγιδεύονται σε δίχτυα, παγκοσμίως.

Τι θα συμβεί μετά τον θάνατο

Σε περίπτωση θανάτου, ο οργανισμός της φάλαινας αναμένεται να μεταφερθεί στο μουσείο στο Στράλζουντ για επιστημονική εξέταση. Οι ειδικοί θα πραγματοποιήσουν νεκροψία προκειμένου να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια θανάτου και την κατάσταση της υγείας του ζώου πριν από τον εκβρασμό.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί τόσο στα όργανα όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως το ενδεχόμενο τραυματισμών από το δίκτυο ή άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Τι συμβαίνει όταν μια φάλαινα πεθαίνει στη θάλασσα

Σε αντίθεση, όταν μια φάλαινα πεθαίνει στην ανοιχτή θάλασσα, το σώμα της βυθίζεται και μετατρέπεται σε σημαντική πηγή τροφής για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι λεγόμενες «πτώσεις φαλαινών» συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη δέσμευση άνθρακα στον ωκεανό.