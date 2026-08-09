Πέντε λαχανικά που μπορείτε να σπείρετε τον Αύγουστο για συγκομιδή το φθινόπωρο - iefimerida.gr

Ο Αύγουστος είναι μία ιδιαίτερα καλή περίοδος για να σπείρουμε λαχανικά, τα οποία μπορούν να μας προσφέρουν φρέσκια σοδειά το φθινόπωρο, ακόμα και τον χειμώνα.

Λαχανικά όπως τα καρότα, τα γογγύλια, το μαρούλι, τα σέσκουλα και τα ραπανάκια αναπτύσσονται σχετικά γρήγορα στα τέλη του καλοκαιριού. Μπορούν έτσι να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται στον λαχανόκηπο μετά τη συγκομιδή των καλοκαιρινών καλλιεργειών και να διατηρήσουν τον κήπο παραγωγικό για μεγαλύτερο διάστημα.

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Πριν από τη νέα σπορά, είναι καλό να εμπλουτίσετε το χώμα με θρεπτικά συστατικά, ιδιαίτερα αν το ίδιο παρτέρι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για άλλη καλλιέργεια. Κομπόστ ή ένα κατάλληλο οργανικό λίπασμα μπορούν να βοηθήσουν τα νέα φυτά να αναπτυχθούν σωστά.

Πέντε λαχανικά που μπορούμε εύκολα να σπείρουμε τον Αύγουστο

Καρότα

Ο Αύγουστος είναι ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία για να σπείρετε καρότα και να έχετε μια νέα σοδειά τρυφερών ριζών. Η σπορά αυτή την περίοδο μπορεί να σας δώσει καρότα για συγκομιδή από το φθινόπωρο, ακόμη και από τον Οκτώβριο.

Για καλλιέργεια στον κήπο, προτιμήστε μικρότερες και γρήγορα αναπτυσσόμενες ποικιλίες. Αυτές σχηματίζουν συνήθως μικρότερες ή πιο στρογγυλές ρίζες, αλλά μπορούν να περάσουν από τη σπορά στη συγκομιδή μέσα σε περίπου 12-18 εβδομάδες.

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Πριν από τη σπορά, απομακρύνετε τα ζιζάνια και προετοιμάστε καλά το χώμα. Σπείρετε τους σπόρους αραιά σε ρηχά αυλάκια. Είναι χρήσιμο να ποτίσετε το χώμα πριν από τη σπορά και στη συνέχεια να το διατηρείτε σταθερά υγρό, καθώς οι σπόροι του καρότου δεν βλασταίνουν εύκολα όταν το έδαφος στεγνώσει εντελώς.

Χρειάζεται επίσης προσοχή κατά το αραίωμα των νεαρών φυτών, καθώς μπορεί να προσελκύσει τη μύγα του καρότου. Ένα ειδικό δίχτυ προστασίας μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο προσβολής. Προς το τέλος του φθινοπώρου, μπορείτε να καλύψετε την καλλιέργεια με άχυρο ή ειδικό ύφασμα προστασίας για να την προφυλάξετε από τους πρώτους παγετούς.

2. Γογγύλια

Τα γογγύλια μπορεί να μην είναι από τα πιο δημοφιλή λαχανικά, όμως είναι μια πολύ πρακτική επιλογή για τον λαχανόκηπο. Αναπτύσσονται γρήγορα και μπορούν να είναι έτοιμα για συγκομιδή περίπου 6-10 εβδομάδες μετά τη σπορά.

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Είναι ιδανικά για να καλύψουν κενά στον κήπο ή ακόμη και για μια γρήγορη σοδειά ανάμεσα σε άλλες, πιο αργά αναπτυσσόμενες καλλιέργειες.

Η σπορά γίνεται απευθείας στο χώμα, καθώς τα γογγύλια δεν αγαπούν τη μεταφύτευση. Σπείρετε τους σπόρους αραιά σε αυλάκια βάθους περίπου 1-1,5 εκατοστού, καλύψτε τους με χώμα και διατηρήστε το έδαφος υγρό.

Όταν εμφανιστούν τα νεαρά φυτά, αραιώστε τα ώστε να απέχουν περίπου 15 εκατοστά μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν αρκετό χώρο για να αναπτυχθούν σωστά.

3. Μαρούλι

Ο Αύγουστος είναι κατάλληλος για τη σπορά αρκετών ποικιλιών μαρουλιού, οι οποίες μπορούν να σας προσφέρουν φρέσκα φύλλα μέχρι το φθινόπωρο και τις αρχές του χειμώνα.

Καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν, το μαρούλι μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα. Αν το σπείρετε σε ένα πιο σκιερό σημείο του κήπου, θα το προστατεύσετε από την έντονη ζέστη.

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Σπείρετε τους σπόρους σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, σε αυλάκια βάθους περίπου 1-1,5 εκατοστού. Κρατήστε το χώμα υγρό και, όταν αναπτυχθούν τα φυτά, αραιώστε τα αφήνοντας περίπου 15-30 εκατοστά μεταξύ τους, ανάλογα με την ποικιλία.

Οι γυμνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα νεαρά φυτά. Για προστασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά καλύμματα ή άλλα φυσικά εμπόδια γύρω από την καλλιέργεια.

Αν επιλέξετε ποικιλίες που επιτρέπουν επαναλαμβανόμενη κοπή, μπορείτε να συγκομίζετε τα φύλλα σταδιακά, μόλις αποκτήσουν το κατάλληλο μέγεθος. Έτσι, το μαρούλι μπορεί να συνεχίσει να σας προσφέρει φρέσκια σοδειά για αρκετές εβδομάδες.

4. Σέσκουλα

Τα σέσκουλα είναι μια ιδιαίτερα ανθεκτική επιλογή για τον λαχανόκηπο. Αν τα σπείρετε τον Αύγουστο, μπορείτε να αρχίσετε να συγκομίζετε τα τρυφερά φύλλα τους το φθινόπωρο.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά τους είναι ότι μπορούν να παραμείνουν στον κήπο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σε κατάλληλες συνθήκες, μπορείτε επομένως να συνεχίσετε να συγκομίζετε φύλλα σέσκουλου μέχρι και την άνοιξη.

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Υπάρχουν και ποικιλίες με πολύχρωμα φύλλα και μίσχους, οι οποίες προσθέτουν χρώμα στον λαχανόκηπο.

Σπείρετε τους σπόρους αραιά, σε αυλάκια βάθους περίπου 2,5 εκατοστών, και διατηρήστε το χώμα σταθερά υγρό. Όταν αναπτυχθούν τα φυτά, αραιώστε τα ώστε να έχουν αρκετό χώρο για να μεγαλώσουν και να αερίζονται καλά.

5. Ραπανάκια

Ο Αύγουστος είναι πολύ καλή εποχή για τη σπορά ραπανιών, τα οποία αναπτύσσονται γρήγορα και μπορούν να δώσουν συγκομιδή μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Τα κλασικά ραπανάκια σαλάτας είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε και μεγαλύτερες ποικιλίες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν.

Ορισμένες ποικιλίες ραπανιών μπορούν να είναι έτοιμες για συγκομιδή σε λιγότερο από έναν μήνα. Σπείρετε τους σπόρους σε αυλάκια και, όταν εμφανιστούν τα νεαρά φυτά, αραιώστε τα ώστε να έχουν αρκετό χώρο για να αναπτυχθούν.

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Υπάρχουν επίσης ποικιλίες που χρειάζονται περίπου 7-8 εβδομάδες από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή. Τα χειμερινά ραπανάκια είναι μεγαλύτερα και χρειάζονται περισσότερο χρόνο, αλλά μπορούν να σπαρθούν τον Αύγουστο και να συγκομιστούν στα τέλη του φθινοπώρου ή ακόμη και μέσα στον χειμώνα.

Ο λαχανόκηπος συνεχίζει να παράγει και μετά το καλοκαίρι

Η συγκομιδή των καλοκαιρινών λαχανικών δεν σημαίνει ότι ο κήπος πρέπει να μείνει άδειος. Με τις σωστές σπορές τον Αύγουστο, μπορείτε να αξιοποιήσετε τα κενά στα παρτέρια και να συνεχίσετε να έχετε φρέσκα λαχανικά από τον δικό σας κήπο για πολλούς ακόμη μήνες.