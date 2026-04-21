Οι πιο «πράσινες» πόλεις στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με τους κατοίκους τους -Οικολογικές μητροπόλεις - iefimerida.gr

Η κατάταξη βασίστηκε σε απαντήσεις κατοίκων από 150 πόλεις, οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν το επίπεδο πρασίνου και τη σχέση της πόλης τους με τη φύση.

Η πρόσβαση στη φύση δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια για τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, αλλά βασικό δείκτη ποιότητας ζωής, ισάξιο με τις μετακινήσεις, την ασφάλεια ή την πολιτιστική δραστηριότητα.

Σε μια εποχή όπου η αστική πυκνότητα αυξάνεται διαρκώς και οι ρυθμοί ζωής εντείνονται, η δυνατότητα να βρεθεί κανείς σε έναν χώρο πρασίνου λειτουργεί ως αντίβαρο στην καθημερινή πίεση.

Με αυτή τη λογική, η ετήσια έρευνα του Time Out για τις καλύτερες πόλεις του κόσμου δεν περιορίζεται πλέον στη γαστρονομία ή τη νυχτερινή ζωή, αλλά εξετάζει συστηματικά και την πρόσβαση σε φυσικό περιβάλλον.

Για το 2026, η κατάταξη βασίστηκε σε απαντήσεις 24.000 κατοίκων από 150 πόλεις διεθνώς, οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν το επίπεδο πρασίνου και τη σχέση της πόλης τους με τη φύση. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια σαφή τάση: οι πόλεις που επενδύουν σε πάρκα, αστικά δάση και βιώσιμες υποδομές δεν είναι μόνο πιο ελκυστικές, αλλά και πιο λειτουργικές για τους κατοίκους τους.

Ποια πόλη είναι στην κορυφή της λίστας

Στην κορυφή της λίστας, ξεχωρίζει μια πόλη που δεν ανήκει στις μεγάλες μητροπόλεις, αλλά αποδεικνύει ότι η ποιότητα υπερτερεί της κλίμακας. Η Μπαθ αναδείχθηκε η πόλη με τους καλύτερους χώρους πρασίνου στον κόσμο, συγκεντρώνοντας ποσοστό 94% θετικών αξιολογήσεων από τους κατοίκους της.

Περιτριγυρισμένη από την αγγλική ύπαιθρο του Γκλόστερσαϊρ και διάσπαρτη με μικρά και μεγάλα πάρκα, η πόλη ενσωματώνει τη φύση στον αστικό της ιστό με τρόπο σχεδόν οργανικό. Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί το Prior Park Landscape Garden, ένας κήπος του 18ου αιώνα που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την πόλη. Παράλληλα, ο τοπικός σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, με στρατηγικές που συνδέουν πάρκα, κανάλια και πράσινες διαδρομές σε ένα ενιαίο σύστημα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Σικάγο, μια πόλη που συχνά ταυτίζεται με ουρανοξύστες και έντονη αστική ανάπτυξη, αλλά διαθέτει περισσότερα από 600 πάρκα σε έκταση περίπου 35 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται «πόλη μέσα σε κήπο». Ξεχωρίζει το πρωτοποριακό έργο Wild Mile, ένα πλωτό οικολογικό πάρκο που αναπαράγει ένα φυσικό υγροτοπικό οικοσύστημα, προσφέροντας στους κατοίκους μια διαφορετική εμπειρία επαφής με τη φύση μέσα στο αστικό περιβάλλον.

Τρίτη κατατάσσεται η Μόντρεαλ, μια πόλη όπου το πράσινο αποτελεί μέρος της ταυτότητάς της ήδη από τον 16ο αιώνα. Το Mount Royal, από το οποίο προέρχεται και το όνομα της πόλης, λειτουργεί ως ένας τεράστιος φυσικός πυρήνας 190 εκταρίων, με δάση, λίμνες και περισσότερα από 180 είδη πουλιών.

Παράλληλα, χώροι όπως οι Βοτανικοί Κήποι και το Parc Jean-Drapeau ενισχύουν την ισορροπία ανάμεσα στην αστική ανάπτυξη και τη φυσική παρουσία.

Η Ρίγα της Λετονίας ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά της ποσοτικά δεδομένα: σχεδόν το μισό της έκτασης καλύπτεται από πράσινο, ενώ η δενδροκάλυψη φτάνει το 39%.

Η πόλη συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκοντας να περιορίσει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας μέσω της ενίσχυσης των πάρκων και των φυσικών υποδομών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Σικάγο, μια πόλη που συχνά ταυτίζεται με ουρανοξύστες και έντονη αστική ανάπτυξη, αλλά διαθέτει περισσότερα από 600 πάρκα σε έκταση περίπου 35 τετραγωνικών χιλιομέτρων

Στην πέμπτη θέση, η Μελβούρνη επιβεβαιώνει τη φήμη της ως μία από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο. Η σχέση των κατοίκων με το πράσινο έχει πάρει ακόμη και απρόσμενες μορφές, όπως όταν χιλιάδες δέντρα απέκτησαν δικές τους ηλεκτρονικές διευθύνσεις και οι πολίτες άρχισαν να... τους στέλνουν μηνύματα!

Στον παγκόσμιο νότο, η Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πόλης όπου η φύση δεν περιορίζεται σε πάρκα, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αστικού τοπίου.

Η περιοχή εντάσσεται σε ένα από τα πιο βιοποικιλόμορφα οικοσυστήματα του πλανήτη, με μεγάλο ποσοστό ενδημικών φυτών, γεγονός που ενισχύει τη μοναδικότητά της.

Η Σιγκαπούρη συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά της ως «πόλη-κήπος», με σχεδόν το 50% της έκτασής της να καλύπτεται από πράσινο.

Το εμβληματικό Gardens by the Bay αποτελεί σύμβολο αυτής της στρατηγικής, ενώ ο στόχος είναι μέχρι το 2030 κάθε κάτοικος να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 10 λεπτών από έναν χώρο πρασίνου.

Στην πέμπτη θέση, η Μελβούρνη επιβεβαιώνει τη φήμη της ως μία από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο

Η Μεντεγίν στην Κολομβία διατηρεί τη θέση της στη λίστα χάρη στους «πράσινους διαδρόμους», ένα αστικό εγχείρημα που μείωσε τη θερμοκρασία της πόλης κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα χρόνια. Η παρέμβαση αυτή αναδεικνύεται ως παράδειγμα για το πώς το πράσινο μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Στην Ευρώπη, η Στοκχόλμη και το Αμβούργο συμπληρώνουν τη δεκάδα, με μακροχρόνιες στρατηγικές βιωσιμότητας και σχεδιασμού. Η Στοκχόλμη διαθέτει το πρώτο εθνικό αστικό πάρκο στον κόσμο, ενώ το Αμβούργο έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο πράσινων διαδρομών που συνδέει ολόκληρη την πόλη.

«Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση και η αστικοποίηση αναδιαμορφώνουν τον πλανήτη, οι πόλεις που επενδύουν στο πράσινο φαίνεται να αποκτούν σαφές πλεονέκτημα», καταλήγει εμφατικά το δημοσίευμα του Time Out.