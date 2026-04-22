O Όμιλος AKTOR συμβάλλει στην προστασία του νερού - iefimerida.gr

Η κλιματική αλλαγή, η ανομβρία και η αλόγιστη χρήση των υδάτινων πόρων τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν προκαλέσει έλλειμμα στα αποθέματα του νερού τόσο σε μεγάλες πόλεις όσο και στην περιφέρεια της Ελλάδας, καθιστώντας απαραίτητη τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών ώστε το νερό να μην λείψει από κανέναν.

Ο Όμιλος AKTOR, ο οποίος διαθέτει τεράστια εμπειρία σε έργα φραγμάτων, υδραυλικά έργα και έργα περιβάλλοντος, στηρίζει την εθνική προσπάθεια για προστασία και βέλτιστη χρήση των υδάτινων πόρων, μέσα από έργα νέας γενιάς τα οποία υλοποιεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

﻿Το φράγμα Τσικνιά



Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί το μεγάλο έργο «Κατασκευή Φράγματος Τσικνιά Ν. Λέσβου, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων», το οποίο θα αναζωογονήσει τη διαχείριση των υδάτων στο νησί, προσφέροντας μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ασφάλεια εφοδιασμού σε καθαρό νερό. Το εξαιρετικά σύνθετο έργο περιλαμβάνει σειρά τεχνικών έργων για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά νερού και υλοποιείται με σεβασμό στο περιβάλλον. Mε την ολοκλήρωσή του θα λυθούν προβλήματα, όπως οι απώλειες νερού και η υποβάθμιση της ποιότητάς του, η εξάντληση των υφιστάμενων πηγών υδροδότησης, αλλά και η υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα.

﻿Το μεγάλο έργο του Λασιθίου



Στο Λασίθι, o Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα μεγάλο και σύνθετο έργο υποδομής, το οποίο θα προσφέρει σε χιλιάδες αγρότες ανάσα στο πρόβλημα της λειψυδρίας και θα θωρακίσει την περιοχή από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πρόκειται για το έργο «Συμπληρωματικά έργα ταμιευτήρα Μπραμιανού, Αντιπλημμυρικά έργα Γρά Λυγιάς και φράγματος Μύρτου ΠΕ Λασιθίου Κρήτης» το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών του φράγματος Μπραμιανού, των αντιπλημμυρικών έργων της περιοχής και του φράγματος Μύρτου. Με την ολοκλήρωσή του, θα εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών σε νερό της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας, η ανακούφιση των υπογείων υδροφορέων και η βελτίωση των συνθηκών άρδευσης.

﻿Το φράγμα Ασωπού



Στην Κορινθία, ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί το έργο της κατασκευής του φράγματος Ασωπού, μέσω του οποίου θα αρδεύονται περίπου 50.000 στρέμματα καλλιεργειών, επιλύοντας το πρόβλημα λειψυδρίας της περιοχής. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα συμβάλλει στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της Κορινθίας, όπου οι καλλιέργειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξ αιτίας της υπεράντλησης των γεωτρήσεων, της υφαλμύρωσης των υδάτων και του περιορισμού των βροχοπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

﻿Το έργο της Δυτικής Στέρεας



Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα νέο μεγάλο υδραυλικό έργο, που θα εκσυγχρονίσει τη διαχείριση του νερού, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για το έργο «Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας -Αμφιλοχίας και Βάλτου Α’ φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας», το οποίο περιλαμβάνει αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και μεταφοράς και διανομής νερού για άρδευση. Με την ολοκλήρωσή του θα καταστεί εφικτή η μεταφορά νερού από τον Αχελώο έως τις περιοχές Αµβρακίας -Αµφιλοχίας, ενισχύοντας την παραγωγική δραστηριότητα και εξορθολογίζοντας τη διαχείριση των υδάτων.

﻿Τα έργα ΣΔΙΤ



O Όμιλος AKTOR συμμετέχει σε δύο ακόμη πολύ σημαντικά έργα ΣΔΙΤ: Στο αρδευτικό έργο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου, που θα καλύπτει 115.000 στρέμματα, με νέα εκτενή δίκτυα και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, και θα εκσυγχρονίσει την άρδευση στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στην αγροτική παραγωγή και την κλιματική της ανθεκτικότητα˙ Και στην κοινοπραξία που είναι προτιμητέος ανάδοχος για το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Φράγματος Μιναγιώτικου, το οποίο φιλοδοξεί να εξασφαλίσει επάρκεια ύδατος για 35.000 στρέμματα στους Δήμους Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης της Μεσσηνίας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης.

﻿Η συνεργασία με την SUEZ



Πρόσφατα, ο Όμιλος AKTOR υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την SUEZ INTERNATIONAL για μια στρατηγική αποκλειστική συνεργασία, με στόχο να ενώσουν δυνάμεις για να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και έργα στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων, με ισχυρό αποτύπωμα βιωσιμότητας προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η SUEZ διαθέτει διεθνή παρουσία και παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων, που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού -από την παροχή πόσιμου νερού, έως την επεξεργασία των λυμάτων -με μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία.