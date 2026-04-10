Νέο είδος αράχνης καταγράφηκε σε βίντεο για πρώτη φορά -Ενθουσιασμός στους ερευνητές - iefimerida.gr

Ένα νέο είδος αραχνοειδούς - η Cryptodrassus michaeli - καταγράφηκε σε βίντεο για πρώτη φορά, από επιστήμονες στη νότια Ισπανία.



Τώρα οι ερευνητές βιάζονται να μάθουν περισσότερα για αυτή την μικροσκοπική, σχεδόν διάφανη αραχνούλα, και το οικοσύστημα που κατοικεί.

Το Cryptodrassus michaeli είναι αραχνοειδές της οικογένειας Gnaphosidae (γνωστές και ως «αράχνες-κυνηγοί εδάφους»).

Η αραχνούλα - τόσο μικρή όσο η μύτη ενός μολυβιού - ανακαλύφθηκε στο Φυσικό Πάρκο Cabo de Gata-Níjar, στην Αλμερία της Ισπανίας και ταυτοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μελετών, σχετικά με την πανίδα των αραχνών στην περιοχή της Ανδαλουσίας.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι πρόκειται για ένα σπάνιο ή πρόσφατα ανακαλυφθέν είδος, χωρίς παρατηρήσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε πλατφόρμες όπως το iNaturalist.

Το είδος Cryptodrassus, περιλαμβάνει αραχνοειδή που συνήθως έχουν μικρό μέγεθος και είναι δύσκολο να εντοπιστούν λόγω του κρυπτικού τους τρόπου ζωής.

Οικότοπος: Ζει κυρίως σε εδάφη της Μεσογείου, αποτελώντας μέρος της πλούσιας αραχνοπανίδας της Ανδαλουσίας.