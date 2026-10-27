Το λιώσιμο των παγετώνων στους Δολομίτες έφερε στην επιφάνεια πυρομαχικά από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - iefimerida.gr

Σημαντικός αριθμός βομβών από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες δεν είχαν εκραγεί, ήρθε στο φως αυτό το καλοκαίρι καθώς οι παγετώνες στους Δολομίτες υποχωρούν με ταχύ ρυθμό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ιταλικού στρατού, τα πυρομαχικά –μεταξύ των οποίων ιταλικά βλήματα πυροβολικού και γαλλικά βλήματα όλμων– απομακρύνθηκαν και εξουδετερώθηκαν από την Ορεινή Ταξιαρχία «Julia» του ιταλικού στρατού.

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Τα όπλα αυτά χρονολογούνται από τον λεγόμενο «Λευκό Πόλεμο», μια σύγκρουση μεταξύ του Αυστροουγγρικού στρατού και των ιταλικών δυνάμεων σε εξαιρετικά δύσβατες περιοχές όπου επικρατούσε ψύχος κατά την περίοδο 1915-1918. Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, πεζοπόροι εντόπισαν αρκετές βόμβες, κυρίως στην περιοχή Canal San Bovo, στην κοιλάδα Primiero του ανατολικού Τρεντίνο. Στη συνέχεια, στρατιώτες πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην εν λόγω περιοχή, καθώς και σε άλλα σημεία μεγάλου υψομέτρου και παγετώνες στην περιφέρεια Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε, στους Δολομίτες.



Η Ορεινή Ταξιαρχία «Julia» ανέκτησε και εξουδετέρωσε 250 εκρηκτικούς μηχανισμούς, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονταν «18 ιταλικά βλήματα πυροβολικού των 75 χιλιοστών και 37 βλήματα όλμου τύπου Thevetot – γαλλικής κατασκευής, τα οποία είχαν προμηθεύσει στον ιταλικό βασιλικό στρατό κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου».



Δεν είναι η πρώτη φορά που κατάλοιπα του «Λευκού Πολέμου» αναδύονται από τους παγετώνες που λιώνουν, μια υποχώρηση που έχει επιταχυνθεί εδώ και παραπάνω από δέκα χρόνια. «Πρόκειται, σε μεγάλο βαθμό, για συνέπεια της παγκόσμιας θέρμανσης», δήλωσε ο Στέφανο Μοροζίνι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκαμο και συντονιστής προγραμμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στο Εθνικό Πάρκο Stelvio, όπου εντοπίστηκαν επίσης ορισμένα από τα εκρηκτικά. «Τα τελευταία χρόνια, στο τέλος κάθε καλοκαιριού, αυτά τα επικίνδυνα αντικείμενα έρχονται στην επιφάνεια, και μάλιστα σε ολοένα μεγαλύτερους αριθμούς. Έμειναν διατηρημένα μέσα στον πάγο για περισσότερα από 100 χρόνια. Κάποια είχαν ήδη εκραγεί, αλλά πολλά όχι· επομένως, τώρα που επανεμφανίζονται, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα».



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Η συμβουλή προς τους πεζοπόρους και τους ορειβάτες είναι να «μην αγγίζουν ποτέ κανενός είδους εκρηκτικό μηχανισμό που ενδέχεται να βρουν, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται», και να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία για οποιοδήποτε εύρημα.

Δολομίτες: Οι παγετώνες λιώνουν και φέρνουν στο φως κειμήλια από τον «Λευκό Πόλεμο»

Ο «Λευκός Πόλεμος» -που διεξήχθη κυρίως στους Δολομίτες του Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε και στις Άλπεις της Λομβαρδίας- παρέμεινε μια ιστορική περίοδος «παγωμένη στον χρόνο» μέχρι τη δεκαετία του 1990, οπότε η υπερθέρμανση του πλανήτη άρχισε να φέρνει στο φως πλήθος άψογα διατηρημένων κειμηλίων, όπως όπλα, έλκηθρα, επιστολές και ημερολόγια. Ένας ξύλινος στρατώνας, μέσα σε σπηλιά στην κορυφή του όρους Σκορλούτζο -στα 3.095 μέτρα- επανεμφανίστηκε το 2015, καθώς ο πάγος που τον κάλυπτε για σχεδόν έναν αιώνα έλιωσε εντελώς. Το καταφύγιο είχε σφραγιστεί βιαστικά με το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, τον Νοέμβριο του 1918, και οι στρατιώτες άφησαν εκεί τα περισσότερα προσωπικά τους αντικείμενα. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν, σε εξαιρετική κατάσταση, κρεβάτια από άχυρο, καθώς και ρουχισμός, φανάρια, εφημερίδες, καρτ ποστάλ, νομίσματα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα. Ένα μουσείο αφιερωμένο στον «Λευκό Πόλεμο», το οποίο θα στεγάσει τα ευρήματα αυτά, προγραμματίζεται να ανοίξει στο Μπόρμιο τον Ιούνιο του 2027.



Εκτιμάται ότι ο «Λευκός Πόλεμος» στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, αν και πιστεύεται ότι οι περισσότεροι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδες, πτώσεις σε πλαγιές ή υποθερμία. Την τελευταία δεκαετία και πλέον, δεκάδες σοροί -ορισμένες εκ των οποίων έφεραν ακόμη τις στρατιωτικές στολές τους- έχουν έρθει στο φως καθώς οι πάγοι λιώνουν. Το 2017, οι συγγενείς ενός Ιταλού στρατιώτη μπόρεσαν να τον ενταφιάσουν, αφού βρέθηκαν έγγραφα που αποκάλυπταν την ταυτότητά του, δίπλα στη σορό του.



Ο Μοροζίνι ανέφερε ότι η έντονη καλοκαιρινή ζέστη καθιστά την πρόσβαση στους παγετώνες των Δολομιτικών Άλπεων όλο και πιο επικίνδυνη. Το 2022, έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αποκολλήθηκε ένας τεράστιος όγκος πάγου από τον παγετώνα Μαρμολάντα.

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Πηγή: Guardian