«Ψευδές να λέμε ότι το να αφήνουμε το κλιματιστικό συνεχώς αναμμένο βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας», λέει μηχανικός - iefimerida.gr

Το ερώτημα αν πρέπει να σβήνουμε το κλιματιστικό ή απλά να ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του όταν νιώθουμε καλά μέσα στον χώρο παραμένει αναπάντητο.

Το καλοκαίρι έφτασε και ήδη έχουμε προσαρμόσει τη λειτουργία των κλιματιστικών μας στην ψύξη.

Με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι βραχνάς για τα περισσότερα νοικοκυριά, η αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας που θα φέρει ήπιο κλίμα μέσα στο σπίτι και ταυτόχρονα θα συγκρατήσει τον λογαριασμό σε λογικά επίπεδα μάς απασχολεί όλους.

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Το συχνότερο δίλημμα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι αν πρέπει να σβήνουμε το κλιματιστικό όταν νιώθουμε πως έχει επιτευχθεί μια συνθήκη δροσιάς ή όταν φεύγουμε για λίγες ώρες, ή αν, αντίθετα, πρέπει να το αφήνουμε αναμμένο σε υψηλότερη θερμοκρασία για να εξοικονομήσουμε το επιπλέον ρεύμα που μάλλον συνεπάγεται η επανεκκίνηση.

Μια ιδέα για το κλιματιστικό εντελώς λανθασμένη, λέει ειδικός

Ο Χόρχε Μοράλες ντε Λάμπρα, μηχανικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ισπανία, καταρρίπτει την ιδέα πως το να αφήνεις συνεχώς αναμμένο το κλιματιστικό εξοικονομεί ενέργεια.

Ο Ντε Λάμπρα τονίζει ότι τα σύγχρονα κλιματιστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και να λειτουργούν γρήγορα ανάλογα με τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του χρήστη. Συνεπώς μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται όποτε χρειάζεται, χωρίς αυτό να συνεπάγεται υπερβολική κατανάλωση ενέργειας.

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Για τον λόγο αυτό, σε μια συμβατική κατοικία, «το να διατηρείτε το κλιματιστικό σε λειτουργία για ώρες χωρίς διακοπή, μόνο και μόνο για να αποφευχθεί μια πιθανή μεγαλύτερη κατανάλωση αργότερα, δεν έχει και πολύ νόημα», εξηγεί ο ειδικός.

Με άλλα λόγια, η ενέργεια που εξοικονομούμε τις ώρες που διατηρούμε το κλιματιστικό σβηστό είναι περισσότερη από όση πιθανόν καταναλώσει η συσκευή κατά την επανεκκίνησή της.

Δεν λειτουργούν όλα τα κλιματιστικά με τον ίδιο τρόπο

Παρότι αυτή είναι η γενική σύσταση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν λειτουργούν όλα τα συστήματα κλιματισμού με τον ίδιο τρόπο.

Σε παλιές συσκευές ψύξης που λειτουργούν με νερό η αλλαγή θερμοκρασίας όντως μπορεί να αργήσει να συντελεστεί και ίσως να μην είναι σκόπιμο να απενεργοποιήσουμε εντελώς το σύστημα.

Όμως για τα σύγχρονα κλιματιστικά, που δεν λειτουργούν με υδραυλικά συστήματα, συνιστάται το αντίθετο.

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Για παράδειγμα, αν ένα δωμάτιο παραμένει άδειο για ώρες, το να αφήνεις το κλιματιστικό αναμμένο δεν προσφέρει καμία εξοικονόμηση. Στην πραγματικότητα, αναγκάζει τη συσκευή να λειτουργεί περισσότερο από ό,τι πραγματικά χρειάζεται.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας με το κλιματιστικό

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά τη χρήση του κλιματιστικού συνιστάται, κατά την αγορά μιας τέτοιας συσκευής, να αναζητήσετε εκείνη που διαθέτει την καλύτερη ενεργειακή κλάση εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού, καθώς, αν και απαιτεί μεγαλύτερη αρχική επένδυση, μακροπρόθεσμα συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση.

Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να επιλέξετε την ιδανική θερμοκρασία, η οποία συνιστάται να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας κάτω από αυτό το εύρος μπορεί να συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης κατά 6-8% για κάθε βαθμό που μειώνεται.

Μια σύσταση των ειδικών για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης είναι η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής θερμοκρασίας να μην υπερβαίνει ποτέ τους 12 ºC. Παράλληλα, συνιστάται η χρήση των λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας (ECO) όποτε είναι δυνατό, καθώς ρυθμίζουν αυτόματα την ισχύ και τη θερμοκρασία για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

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Επίσης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης αν σκοπεύετε να κοιμηθείτε, αποφεύγοντας έτσι το κλιματιστικό να λειτουργεί περισσότερες ώρες από ό,τι είναι απαραίτητο.