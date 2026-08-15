Οι τέσσερις κανόνες πίσω από τις πιο βιώσιμες πόλεις της Ιαπωνίας -Τις λατρεύουν για την ποιότητα ζωής - iefimerida.gr

Στον Παγκόσμιο Δείκτη Ποιότητας Ζωής του Economist Intelligence Unit για το 2026, η Οσάκα κατέλαβε την έβδομη θέση και το Τόκιο τη δέκατη. Γιατί συμβαίνει αυτό;

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ιαπωνικές πόλεις διακρίνονται για τον προσβάσιμο σχεδιασμό τους που μειώνει την τριβή της καθημερινότητας. Οι ίδιες υποδομές εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία, γονείς με καρότσια και ηλικιωμένους, κάνοντας τη ζωή ομαλή για όλους.

Η καθημερινή ζωή εκτυλίσσεται σε τοπικούς, σκεπαστούς εμπορικούς δρόμους, μετατρέποντας τα ψώνια σε κοινωνική εμπειρία. Οι δρόμοι είναι σχεδιασμένοι σε ανθρώπινη κλίμακα, όπου πεζοί, ποδήλατα και οχήματα συνυπάρχουν αρμονικά.

Το δίκτυο δημόσιων μεταφορών είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και προσβάσιμο, αποτέλεσμα εθνικής προσπάθειας και καινοτομιών όπως οι ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου. Αυτό εξασφαλίζει πλήρη ελευθερία μετακίνησης χωρίς προγραμματισμό ή χρήση αυτοκινήτου.

Η υψηλή ποιότητα ζωής δεν βασίζεται μόνο στις υποδομές αλλά και στην κοινωνική κουλτούρα. Η ενστικτώδης σκέψη για τον συνάνθρωπο και οι καλοί τρόποι συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της ηρεμίας στην καθημερινότητα.

Τι κάνει μια πόλη πραγματικά εύκολη στη ζωή; Όχι απαραίτητα οι ουρανοξύστες ή τα διάσημα αξιοθέατα, αλλά το αν μπορείς να πας στη δουλειά χωρίς αυτοκίνητο, να ψωνίσεις με τα πόδια, να διασχίσεις έναν σταθμό τρένου με αναπηρικό αμαξίδιο ή να σπρώξεις ένα καρότσι μωρού με ασφάλεια στο πεζοδρόμιο.

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Οι ιαπωνικές πόλεις τα καταφέρνουν ιδιαίτερα καλά σε αυτό. Στον Παγκόσμιο Δείκτη Ποιότητας Ζωής του Economist Intelligence Unit για το 2026, η Οσάκα κατέλαβε την έβδομη θέση και το Τόκιο ανέβηκε τρεις θέσεις στη δέκατη, καθιστώντας την Ιαπωνία τη μοναδική ασιατική χώρα με δύο πόλεις στην πρώτη δεκάδα. Η άνοδος αντικατοπτρίζει τέλειες βαθμολογίες στη σταθερότητα, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, καθώς και ισχυρές υποδομές. Όμως οι κάτοικοι λένε πως η πραγματική διαφορά βρίσκεται στις εσκεμμένες και προσβάσιμες σχεδιαστικές επιλογές που κάνουν τη ζωή να κυλά ομαλά.

«Η Ιαπωνία είναι φτιαγμένη να λειτουργεί για όλους»

«Η Ιαπωνία είναι φτιαγμένη να λειτουργεί για όλους», λέει ο Τζος Γκρίσντεϊλ, χρήστης ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου που διαχειρίζεται τον οργανισμό Accessible Japan και ζει στο Τόκιο εδώ και 18 χρόνια. «Οι ίδιες ράμπες, ασανσέρ και ελεύθεροι χώροι που χρησιμοποιώ ως χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου βοηθούν και έναν γονέα με καρότσι, έναν ηλικιωμένο ή κάποιον που κουβαλά βαλίτσα από το αεροδρόμιο».

Για τον αρχιτέκτονα Φράνσις Αγκιγιάρ, που έχει μελετήσει τον αστικό σχεδιασμό της Ιαπωνίας, οι απλές καθημερινές λεπτομέρειες έχουν συχνά τη μεγαλύτερη επίδραση. «Η ποιότητα ζωής συνήθως εξαρτάται από τη μείωση της τριβής της καθημερινότητας», λέει. «Μπορεί κάποιος να φτάσει στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια, σε ένα πάρκο, σε έναν γιατρό και σε φίλους χωρίς να οργανώνει ολόκληρη τη μέρα γύρω από ένα αυτοκίνητο;»

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Μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής στην Ιαπωνία εκτυλίσσεται στα σοτενγκάι, τους σκεπαστούς εμπορικούς δρόμους με ανεξάρτητες επιχειρήσεις, των οποίων οι ιδιοκτήτες συχνά ζουν πάνω από τα μαγαζιά τους. «Ένας μανάβης, ένα παλιό καφενείο, μια κλινική, ένα κατάστημα με είδη μιας τιμής και επιλογές για δείπνο βρίσκονται όλα μέσα σε λίγα επίπεδα, σκεπασμένα οικοδομικά τετράγωνα», λέει ο Γκρίσντεϊλ.

Για τον Αμερικανό Πάτρικ Λάιντον, το ψώνισμα στο σούπερ μάρκετ ήταν παλιά μια αγγαρεία που φοβόταν όσο ζούσε στις ΗΠΑ. Αφότου μετακόμισε σε μια σύγχρονη γειτονιά της Οσάκα, αντάλλαξε με τη σύζυγό του τα αυτοκίνητα με ποδήλατα, ενώ ένα μικρότερο σπίτι και ένα μικρό ψυγείο σήμαιναν πιο συχνά ψώνια. «Κατά κάποιον τρόπο, η εμπειρία είναι πραγματικά ευχάριστη», λέει ο Λάιντον, που γράφει το εικονογραφημένο δοκίμιο The Possible City για τη ζωή στην Ιαπωνία και την Κορέα. «Τα ψώνια για το σπίτι μπορούν να μετατραπούν από αγγαρεία σε καθημερινή κοινωνική εμπειρία που σε συνδέει με μια γειτονιά. Όλοι, από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, κινούνται σε αυτόν τον δρόμο με τα πόδια κάθε μέρα».

Τα οχήματα προσαρμόζονται στους δρόμους

Οι ιαπωνικές πόλεις σχεδιάζονται επίσης έτσι ώστε τα οχήματα να προσαρμόζονται στους δρόμους και όχι το αντίστροφο, με μικρά φορτηγάκια παράδοσης να κινούνται σε λωρίδες φτιαγμένες σε ανθρώπινη κλίμακα. «Οι δρόμοι στις ιαπωνικές πόλεις λειτουργούν συχνά ως κοινόχρηστοι χώροι όπου πεζοί, ποδήλατα και οχήματα συνυπάρχουν», λέει ο Αγκιγιάρ. «Αντί να δημιουργεί χάος, δημιουργεί έναν όμορφο χορό δραστηριότητας».

Οι ιαπωνικές πόλεις σχεδιάζονται έτσι ώστε τα οχήματα να προσαρμόζονται στους δρόμους και όχι το αντίστροφο, με φορτηγάκια παράδοσης να κινούνται σε λωρίδες φτιαγμένες σε ανθρώπινη κλίμακα / ΑLAMY

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Τα συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας της Ιαπωνίας φημίζονται για την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την καθαριότητά τους. «Το εκπληκτικό δίκτυο δημόσιων μεταφορών μπορεί να σε πάει παντού», λέει η Κέικο Ότα, περιφερειακή διευθύντρια λειτουργιών στην G Adventures, που ζει στο Τόκιο πάνω από μία δεκαετία. «Δεν έχω δίπλωμα οδήγησης, όμως νιώθω πλήρη ελευθερία να πηγαίνω οπουδήποτε».

Ο Γκρίσντεϊλ εκτιμά ότι στην Ιαπωνία η δημόσια συγκοινωνία είναι τόσο εξυπηρετική που δεν χρειάζεται να σχεδιάζει εκ των προτέρων, όπως κάνει σε άλλες χώρες. «Ερχόμενος από τον Καναδά, ακόμη βρίσκω περίεργο ότι μπορώ να εμφανιστώ σχεδόν σε οποιονδήποτε σταθμό και να φτάσω εκεί που πάω με τρένο ή λεωφορείο, στην ώρα του, χωρίς κράτηση», λέει. «Τα ασανσέρ σπανίζει να είναι εκτός λειτουργίας, και όταν συμβεί κάτι τέτοιο υπάρχει πάντα σχέδιο β. Το προσωπικό θα φέρει έναν φορητό αναβατήρα σκάλας αντί να μου πει ότι δεν γίνεται».

Η εμπειρία του αντικατοπτρίζει μια εικοσαετή εθνική προσπάθεια αναβάθμισης μετά τον ιαπωνικό νόμο «χωρίς εμπόδια» του 2006. Μέχρι το 2020, πάνω από εννέα στους δέκα σταθμούς με μεγάλη κίνηση είχαν εξαλείψει την ανάγκη ανάβασης σκαλιών, με ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε χιλιάδες σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Το κίτρινο ανάγλυφο πλακόστρωτο που χρησιμοποιείται από αμβλύωπες πεζούς σε όλο τον κόσμο εφευρέθηκε από τον Ιάπωνα μηχανικό Σεϊίτσι Μιγιάκε το 1967 για να βοηθήσει έναν φίλο του που έχανε την όρασή του, και μέσα σε μια δεκαετία έγινε υποχρεωτικό στους εθνικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. «Η Ιαπωνία τα έδωσε αυτά σε όλους», λέει ο Γκρίσντεϊλ.

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Παρά τα διάσημα σφαιροειδή τρένα και τα πολυσύχναστα αστικά κέντρα της, η Ιαπωνία εκτιμά επίσης την υπομονή, τη συνέχεια και τον σεβασμό στην παράδοση. Όταν ο Λάιντον δήλωσε την κατοικία του στην Οσάκα, ο υπάλληλος του δημαρχείου έβγαλε έναν τεράστιο χάρτη, έσβησε το όνομα του προηγούμενου ενοίκου και έγραψε το δικό του με μολύβι.

«Οι δρόμοι στις ιαπωνικές πόλεις λειτουργούν συχνά ως κοινόχρηστοι χώροι όπου πεζοί, ποδήλατα και οχήματα συνυπάρχουν», λέει ο Αγκιγιάρ. «Αντί να δημιουργεί χάος, δημιουργεί έναν όμορφο χορό δραστηριότητας» / UNSPLASH

«Η Ιαπωνία με αφήνει άφωνο»

«Ως άτομο που μεγάλωσε δουλεύοντας σε εταιρείες τεχνολογίας στη Σίλικον Βάλεϊ, αυτό με άφησε άφωνο», λέει. «Η Ιαπωνία συχνά δεν αντικαθιστά συστήματα μόνο επειδή υπάρχει νεότερη τεχνολογία. Αν κάτι εξακολουθεί να λειτουργεί αξιόπιστα, υπάρχει λιγότερη πίεση για επανεφεύρεση». Αυτή η υπομονή φαίνεται και στο τοπίο, όπου αιωνόβια δέντρα επιβιώνουν σε συνηθισμένες γειτονιές, ακόμη και μέσα σε σταθμούς τρένου, όπως το επτακοσίχρονο καμφορόδεντρο που φυτρώνει κατευθείαν μέσα από τη στέγη του σταθμού Καγιασίμα κοντά στην Οσάκα.

Ακόμη και στις πιο πολυάσχολες επιχειρηματικές συνοικίες, η καθημερινή ζωή είναι υφασμένη μέσα στην πόλη. «Θα δεις ανθρώπους να τρέχουν σε συναντήσεις, και μετά να στρίβουν σε μια γωνία και να βρίσκουν ένα μικρό ναΐσκο που υπάρχει εκεί εδώ και γενιές, ή ένα μικρό εστιατόριο όπου ο ιδιοκτήτης φαίνεται να ξέρει κάθε τακτικό πελάτη με το όνομά του», λέει ο Μασάτο Κομινάμι, γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου 1 Hotel Τόκιο, που περπατά στη συνοικία Ακασάκα σχεδόν κάθε μέρα.

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Η ανθρώπινη κλίμακα των υποδομών λέει μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Οι κάτοικοι είναι εκείνοι που δημιουργούν τις συνθήκες για μια ζωντανή πόλη. «Το Τόκιο είναι απίστευτα πολυσύχναστο, όμως οι άνθρωποι σκέφτονται ενστικτωδώς πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν τους άλλους», λέει ο Κομινάμι. «Δεν είναι κάτι που συζητιέται πολύ. Είναι απλώς μέρος της καθημερινότητας».

Ο Γκρίσντεϊλ βασίζεται σε αυτή τη συνεργασία και, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες ζωής εκεί, τη θεωρεί εξίσου σημαντική με ό,τι μπορεί να χτίσει μια κυβέρνηση. «Οι τρόποι μετράνε όσο και οι υποδομές», λέει. «Οι άνθρωποι στέκονται στις γραμμές της αποβάθρας, κρατούν ήσυχα τα τρένα και παραχωρούν θέσεις προτεραιότητας και χώρο χωρίς να τους το ζητήσεις. Σε μια τόσο μεγάλη πόλη, αυτό κρατά την καθημερινότητα ήρεμη για όλους».