Εφιαλτικό σενάριο: «Ημέρα μηδέν» με ακραία λειψυδρία ακόμη και πριν από το 2030, βλέπουν επιστήμονες - iefimerida.gr

Στοιχεία-σοκ για τη λειψυδρία τα επόμενα χρόνια δίνει επιστημονική μελέτη.

Όπως αναφέρει το CNN, από την μελέτη προκύπτει πως μέρη του πλανήτη, από τη Βόρεια Αμερική και τη Μεσόγειο έως τη Νότια Αφρική, κινδυνεύουν να βιώσουν πρωτοφανείς περιόδους ακραίας λειψυδρίας, τις λεγόμενες «day-zero ξηρασίες» («ημέρα μηδέν») ακόμη και πριν από το 2030.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η κλιματική κρίση, που επιδεινώνεται από τη συνεχιζόμενη καύση ορυκτών καυσίμων, διαταράσσει ολοένα και περισσότερο τον παγκόσμιο κύκλο του νερού. Το αποτέλεσμα: περιοχές που ήδη είναι ευάλωτες στην ξηρασία να βρεθούν πολύ πιο σύντομα αντιμέτωπες με απόλυτη έλλειψη νερού.

Ο Γερμανός επιστήμονας Κρίστιαν Φράντζκε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Pusan της Νότιας Κορέας και συν-συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, περιγράφει την «ημέρα μηδέν» απλά: «Ανοίγεις τη βρύση και δεν βγαίνει νερό».

Η μελέτη βασίστηκε σε πληθώρα κλιματικών μοντέλων και δείχνει ότι περίπου τα τρία τέταρτα των περιοχών με ιστορικό ξηρασιών -περιλαμβανομένων και αυτών με μεγάλα φράγματα και ταμιευτήρες- κινδυνεύουν με σοβαρή και επίμονη λειψυδρία ως το τέλος του αιώνα. Ωστόσο, σε πάνω από το ένα τρίτο αυτών των περιοχών, το σενάριο μπορεί να συμβεί ήδη από τη δεκαετία του 2020 ή του 2030.



Εμπειρίες από το παρελθόν: Κέιπ Τάουν και Τσενάι



Η μελέτη υπενθυμίζει παραδείγματα πόλεων που βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού. Το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, την περίοδο 2017-2018, έζησε μια από τις σφοδρότερες ξηρασίες της ιστορίας του και απέφυγε την καταστροφή την τελευταία στιγμή.

Στην Ινδία, το 2019, η πόλη Τσενάι σχεδόν έμεινε χωρίς νερό, με κατοίκους να περιμένουν ώρες σε ουρές για να προμηθευτούν λίγο νερό από υδροφόρες.



Σήμερα, πόλεις όπως το Μέξικο Σίτι, το Λος Άντζελες, η Καμπούλ και η Τεχεράνη παλεύουν να αποφύγουν ένα αντίστοιχο σενάριο.



Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα αστικά κέντρα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς ο αυξανόμενος πληθυσμός αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση για νερό, την ώρα που η κλιματική κρίση και η κακοδιαχείριση μειώνουν τα διαθέσιμα αποθέματα. Οι φτωχότερες κοινότητες θα είναι αυτές που θα πληγούν δυσανάλογα περισσότερο.



Σύμφωνα με τη μελέτη, περιοχές όπως η Μεσόγειος, η νότια Αφρική, η Αυστραλία και τμήματα της Ασίας θα γνωρίσουν πιο συχνές και παρατεταμένες «day zero» ξηρασίες, με ελάχιστο χρόνο ανάκαμψης ανάμεσα σε κάθε επεισόδιο. Αυτό σημαίνει καταστροφικές συνέπειες για τη γεωργία, τα οικοσυστήματα αλλά και για τη δυνατότητα ορισμένων περιοχών να συνεχίσουν να κατοικούνται μακροπρόθεσμα.



Λειψυδρία: Επείγουσα ανάγκη για λύσεις



Η μελέτη καταλήγει ότι η επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι επιτακτικές.

Τεράστιες ποσότητες νερού χάνονται καθημερινά από διαρροές σε δίκτυα ύδρευσης, ενώ ενεργοβόρες βιομηχανίες -όπως η παραγωγή ημιαγωγών και τα data centers- αναπτύσσονται σε περιοχές ήδη επιβαρυμένες από έλλειψη νερού, όπως η Αριζόνα και το Τέξας.



Ο Ρίτσαρντ Αλαν, καθηγητής κλιματικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Reading, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, τόνισε ότι τα ευρήματα «δεν είναι μια τέλεια πρόβλεψη, αλλά ένας οδηγός για το πώς η κλιματική θέρμανση και οι ανάγκες των κοινωνιών για γλυκό νερό θα συνδυαστούν, επιτείνοντας μια ήδη εμφανή απειλή».