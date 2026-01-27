Δίκτυο με ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα ξεκινά πιλοτικά ο δήμος Χαλανδρίου - Οι τοποθεσίες των σταθμών - iefimerida.gr

Την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος των δωρεάν κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων ξεκινά ο δήμος Χαλανδρίου.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον μετακινήσεων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα στην πόλη.

Ήδη στη διάθεση δημοτών και επισκεπτών τέθηκαν 18 ηλεκτρικά ποδήλατα από τα 45 που έχει προμηθευτεί ο δήμος, μέσω χρηματοδότησης που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ.

Παράλληλα έγινε η εγκατάσταση 7 σταθμών φόρτισης στα εξής σημεία:

Γρ. Γυφτοπούλου 2 - Ανδρέα Γκίνη (έμπροσθεν ΚΕΠ)

Λ. Πεντέλης - 25ης Μαρτίου (Αθλητικό Κέντρο Ν. Περκίζας)

Σαρανταπόρου 44 (Δημοτικό Γυμναστήριο «Μάρκος Παπαδάκης»)

Αποστολοπούλου 80 (πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Χαλανδρίου Ν. Παπαγιαννόπουλος)

Εδέσσης 16 - Ολύμπου (κοινόχρηστος χώρος)

Ανδρέα Γκίνη - Κεντρική Πλατεία (όπισθεν Εθνικής Τράπεζας)

Αγ. Παρασκευής 86 (απέναντι από κτήμα Μαμόπουλου)

Κάθε δημότης ή επισκέπτης του Χαλανδρίου, άνω των 18 ετών, μπορεί καθημερινά (συμπεριλαμβανομένων των αργιών) από τις 07:00 έως τις 23:00, να χρησιμοποιεί δωρεάν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για χρονικό διάστημα έως 2 ώρες. Η παραλαβή και η επιστροφή του ποδηλάτου μπορεί να γίνεται είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό σταθμό φόρτισης, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ