Η τεχνολογία στην υπηρεσία της προστασίας των ελληνικών δασών: H πρωτοβουλία της Rolex Ελλάδας - iefimerida.gr

Η προστασία της φυσικής κληρονομιάς αποτελεί μια διαρκή πρόκληση, ενώ απαιτεί επιστημονική γνώση, τεχνολογική εξέλιξη και ουσιαστική συνεργασία.

Η κλιματική κρίση εντείνει τις πιέσεις στα δασικά οικοσυστήματα. Είναι γεγονός. Η δυνατότητα πρόληψης, έγκαιρης ενημέρωσης και αποτελεσματικού συντονισμού αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Στην Ελλάδα, η Rolex αναπτύσσει πρωτοβουλίες που συνδέουν την τεχνολογική καινοτομία με την περιβαλλοντική ευθύνη, ενισχύοντας το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών και συμβάλλοντας στην προστασία του δασικού πλούτου της χώρας.

Η περιβαλλοντική διάσταση της δραστηριότητας της Rolex αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης φιλοσοφίας, η οποία υπερβαίνει τα όρια της υψηλής ωρολογοποιίας. Με διαχρονική παρουσία στους τομείς του αθλητισμού, των τεχνών, της επιστήμης και της εξερεύνησης, η ελβετική εταιρεία έχει συνδέσει το όνομά της με την ακρίβεια, την καινοτομία και την επιδίωξη της αριστείας. Παράλληλα, μέσα από το Perpetual Planet Initiative, στηρίζει πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην προστασία του πλανήτη, αναγνωρίζοντας τη σημασία της γνώσης, της έρευνας και της έμπρακτης συνεισφοράς στην αντιμετώπιση σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Στην Ελλάδα, αυτή η δέσμευση αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσα από δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της δωρεάς προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων προς τη Δασική Υπηρεσία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει το έργο των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο.

﻿Ενισχύοντας τις δυνατότητες της Δασικής Υπηρεσίας



Με την ολοκλήρωση της δωρεάς της Rolex Ελλάδας προς τη Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περισσότερες από 120 δασικές υπηρεσίες και δασαρχεία σε όλη την Ελλάδα αναβάθμισαν τον τεχνολογικό εξοπλισμό τους. Η πρωτοβουλία αφορά την προμήθεια προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων tablet, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας των δασικών υπαλλήλων και την ενίσχυση της πρόσβασής τους σε κρίσιμες πληροφορίες, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκονται.

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο διακριτά στάδια. Το καλοκαίρι του 2024 παραδόθηκαν 70 ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ το 2026 ακολούθησε η παράδοση 50 επιπλέον συστημάτων, ολοκληρώνοντας μια πρωτοβουλία με πανελλαδική εμβέλεια. Η σταδιακή υλοποίηση της δωρεάς αποτυπώνει τη σημασία της συνέχειας σε δράσεις που αποσκοπούν στην ουσιαστική ενίσχυση των διαθέσιμων υποδομών.

H κ. Ηρώ Βαχάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Rolex Ελλάς ΑΕ, παραλαμβάνει τιμητικό αγαλματίδιο από τον κ. Ευάγγελο Γκουντούφα, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ

Για τους δασονόμους και τους δασικούς υπαλλήλους, η δυνατότητα άμεσης και αξιόπιστης πρόσβασης στην πληροφορία δεν αποτελεί απλώς μια διευκόλυνση. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες, ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές, όπου οι συνθήκες εργασίας συχνά δημιουργούν πρόσθετες απαιτήσεις. Η αξιοποίηση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων διευκολύνει την πρόσβαση σε δεδομένα στο πεδίο, υποστηρίζει την επικοινωνία και τον συντονισμό και ενισχύει τις δυνατότητες των υπηρεσιών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αποστολής τους.

Πίσω από αυτή την τεχνολογική αναβάθμιση βρίσκεται μια ευρύτερη αντίληψη για τη σύγχρονη δασοπροστασία. Η προστασία των δασών δεν εξαντλείται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά προϋποθέτει συστηματική παρακολούθηση, πρόληψη, διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η υποστήριξη των ανθρώπων που αναλαμβάνουν αυτό το σύνθετο έργο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και τη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δωρεά της Rolex Ελλάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέει την τεχνολογική πρόοδο με την καθημερινή επιχειρησιακή πραγματικότητα. Δεν αφορά μόνο την ανανέωση του εξοπλισμού, αλλά την ενίσχυση των μέσων με τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες επιτελούν το έργο τους σε ολόκληρη την επικράτεια.

﻿Το παράδειγμα της Βάλια Κάλντα



Η πρόσφατη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη περιβαλλοντική δραστηριότητα της Rolex Ελλάδας, με χαρακτηριστικό προηγούμενο το ολοκληρωμένο έργο πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών που χρηματοδότησε το καλοκαίρι του 2024 στον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα.

Στην καρδιά της οροσειράς της Πίνδου, η Βάλια Κάλντα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προστατευόμενους φυσικούς χώρους της χώρας. Η οικολογική της αξία καθιστά την προστασία της ιδιαίτερα σημαντική, αναδεικνύοντας την ανάγκη για σύγχρονα μέσα επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης πιθανών κινδύνων. Με αυτόν τον προσανατολισμό, η Rolex Ελλάδας χρηματοδότησε μια ολοκληρωμένη δράση, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Στον πυρήνα του έργου βρέθηκε η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών μέσων για τη συνεχή παρακολούθηση της περιοχής. Δημιουργήθηκαν Επιχειρησιακά Κέντρα Ελέγχου και εφαρμόστηκε πρόγραμμα εναέριας περιπολίας σε 24ωρη βάση, με τη χρήση τεσσάρων drones, τα οποία χειρίζονταν 11 ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι πιλότοι. Ο εξοπλισμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών περιλάμβανε ευρυγώνιες και θερμικές κάμερες, καθώς και συστήματα αναγνώρισης λέιζερ, προσφέροντας τη δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και εντοπισμού πιθανών εστιών φωτιάς ακόμη και υπό απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

Τα δεδομένα μεταδίδονταν σε πραγματικό χρόνο στα Επιχειρησιακά Κέντρα, επιτρέποντας την άμεση αξιολόγηση των πληροφοριών και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διευκολύνεται η ταχεία κινητοποίησή τους. Παράλληλα, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυαν τις δυνατότητες εκτίμησης κινδύνων και υποστήριξης της διαχείρισης πιθανών περιστατικών.

﻿Μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική ευθύνη



Η δράση στη Βάλια Κάλντα και η δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού προς περισσότερες από 120 δασικές υπηρεσίες αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές μιας κοινής κατεύθυνσης. Την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων για την προστασία του φυσικού πλούτου και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των αρμόδιων φορέων.

Η πρώτη πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στην εντατική επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό εθνικό δρυμό. Η δεύτερη διευρύνει την υποστήριξη σε πανελλαδικό επίπεδο, ενισχύοντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την προστασία και τη διαχείριση των δασών. Και στις δύο περιπτώσεις, η τεχνολογία λειτουργεί ως μέσο για την υποστήριξη ενός ευρύτερου σκοπού, δηλαδή τη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων και την ενίσχυση της δυνατότητας έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η ουσιαστική περιβαλλοντική συνεισφορά προϋποθέτει, άλλωστε, συνέχεια και συνέπεια. Απαιτεί πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς και αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας προς όφελος της κοινωνίας. Μέσα από τις δράσεις της στην Ελλάδα, η Rolex αναδεικνύει αυτή τη διάσταση της εταιρικής ευθύνης, συνδέοντας τη διεθνή περιβαλλοντική της φιλοσοφία με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον τόπο μας.