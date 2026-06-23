Πότε είναι η καλύτερη ώρα για να ποτίζουμε τα φυτά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, σύμφωνα με τους ειδικούς - iefimerida.gr

Οι παρατεταμένες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών αποτελούν πρόβλημα όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τα φυτά στους κήπους και τα μπαλκόνια μας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι πρώτες πρωινές ώρες αποτελούν την ιδανική επιλογή για πότισμα, καθώς το νερό διεισδύει στο έδαφος πριν εξατμιστεί και μειώνεται ο κίνδυνος μυκήτων. Το σούρουπο αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη εναλλακτική, αποφεύγοντας τις μεσημεριανές ώρες.

Το βαθύ και λιγότερο συχνό πότισμα είναι πιο αποτελεσματικό από τις μικρές και συχνές ποσότητες. Αυτή η στρατηγική αναγκάζει τις ρίζες να αναπτυχθούν προς τα κάτω, ισχυροποιώντας τα φυτά απέναντι στην ξηρασία και τον καύσωνα.

Τα φυτά σε γλάστρες υποφέρουν περισσότερο, καθώς ο μικρότερος όγκος χώματος προκαλεί ταχύτερη υπερθέρμανση των ριζών. Για τον λόγο αυτό απαιτούν συχνότερο έλεγχο υγρασίας, ο οποίος μπορεί να γίνει με το «τεστ του δακτύλου».

Η εδαφοκάλυψη με υλικά όπως φλοιός πεύκου ή κομπόστ λειτουργεί ως φυσική μόνωση, μειώνοντας την εξάτμιση και προστατεύοντας τις ρίζες. Επιπλέον, η συλλογή βρόχινου νερού σε δεξαμενές συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων.

Καθώς ο υδράργυρος χτυπά «κόκκινο» και ο ήλιος καίει για ώρες, ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα μεταξύ ερασιτεχνών και επαγγελματιών της κηπουρικής είναι το εξής: Ποια είναι η κατάλληλη ώρα για πότισμα, ώστε τα φυτά να εκμεταλλεύονται στο έπακρο κάθε σταγόνα νερού;

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Η πλειονότητα των ειδικών συγκλίνει στο ότι οι πρώτες πρωινές ώρες αποτελούν την καλύτερη επιλογή. Όταν ο ήλιος δεν έχει φτάσει ακόμα στο ζενίθ του, οι θερμοκρασίες είναι ηπιότερες και το νερό έχει τον απαιτούμενο χρόνο να διεισδύσει στο έδαφος πριν εξατμιστεί.

Το ιδανικό timing για τα φυτά: Πρωί vs Απόγευμα

Επιπλέον, το πρωινό πότισμα «εφοδιάζει» τα φυτά με τα απαραίτητα αποθέματα υγρασίας για να αντιμετωπίσουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φύλλα χάνουν νερό μέσω της διαπνοής - μια φυσική διαδικασία που επιταχύνεται με τη ζέστη. Αν οι ρίζες διαθέτουν επαρκή υγρασία, το φυτό μπορεί να αντεπεξέλθει πολύ καλύτερα στο θερμικό στρες. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι η πλεονάζουσα υγρασία σε φύλλα και βλαστούς προλαβαίνει να στεγνώσει πριν πέσει η νύχτα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης μυκήτων και άλλων ασθενειών.

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Η δεύτερη καλύτερη εναλλακτική είναι το σούρουπο ή αργά το απόγευμα, όταν η ζέστη αρχίζει να υποχωρεί. Τις ώρες εκείνες η εξάτμιση μειώνεται ξανά, επιτρέποντας στο νερό να παραμείνει διαθέσιμο στο έδαφος για μεγαλύτερο διάστημα.

Προσοχή: Ορισμένοι ειδικοί συμβουλεύουν να αποφεύγεται το βρέξιμο των φύλλων κατά τις νυχτερινές ώρες, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής υγρασίας. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η διοχέτευση του νερού απευθείας στη βάση του φυτού, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη.

Αντιθέτως, κοινή συνιστώσα όλων των ειδικών είναι ότι οι μεσημεριανές ώρες είναι οι πλέον ακατάλληλες. Υπό συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών, ένα μεγάλο μέρος του νερού εξατμίζεται πριν καν φτάσει στις ρίζες, γεγονός που συνεπάγεται σπατάλη πόρων και μειωμένη αποτελεσματικότητα.

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Το λάθος τού «λίγου και συχνού» ποτίσματος

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, πολλοί τείνουν να ρίχνουν μικρές ποσότητες πολλές φορές την ημέρα. Ωστόσο, οι επαγγελματίες προκρίνουν μια διαφορετική στρατηγική: βαθύ και λιγότερο συχνό πότισμα.

Όταν το νερό εισχωρεί σε βάθος αρκετών εκατοστών στο έδαφος, οι ρίζες αναγκάζονται να αναπτυχθούν προς τα κάτω, αναζητώντας υγρασία σε βαθύτερα στρώματα. Αυτό ισχυροποιεί το φυτό και το καθιστά πιο ανθεκτικό σε περιόδους ξηρασίας ή καύσωνα.

Το «τεστ του δακτύλου»

Για να διαπιστώσετε αν ένα φυτό χρειάζεται πότισμα, υπάρχει μια απλή και πρακτική μέθοδος: τοποθετήστε το δάκτυλό σας λίγα εκατοστά μέσα στο χώμα. Αν το έδαφος παραμένει υγρό, το φυτό πιθανότατα δεν χρειάζεται ακόμα νερό. Αν είναι στεγνό, έχει έρθει η ώρα για πότισμα.

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Τα φυτά σε γλάστρες κινδυνεύουν περισσότερο

Δεν αντιδρούν όλα τα φυτά με τον ίδιο τρόπο στη ζέστη. Όσα βρίσκονται σε γλάστρες, ζαρντινιέρες ή κρεμαστά καλάθια τείνουν να υποφέρουν περισσότερο κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα.

Η αιτία είναι απλή: διαθέτουν μικρότερο όγκο χώματος για την αποθήκευση νερού, με συνέπεια οι ρίζες τους να υπερθερμαίνονται πολύ πιο γρήγορα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται αυξημένη συχνότητα ποτίσματος, πάντα όμως κατόπιν ελέγχου του υποστρώματος. Παράλληλα, είναι χρήσιμο να μεταφέρονται οι γλάστρες σε ημισκιερά μέρη κατά τις ώρες της αιχμής, ώστε να περιορίζεται η απώλεια υγρασίας.

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Στρατηγικές εξοικονόμησης νερού στον κήπο

Εκτός από τη σωστή επιλογή της ώρας, υπάρχουν και άλλα μέτρα που συμβάλλουν στη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας. Μία από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές είναι η εδαφοκάλυψη γύρω από τα φυτά. Υλικά όπως ο φλοιός πεύκου, τα ξερά φύλλα, το κομπόστ ή τα φυτικά υπολείμματα λειτουργούν ως φυσικό μονωτικό, μειώνοντας την εξάτμιση και προστατεύοντας τις ρίζες από την υπερβολική ζέστη.

Επιπλέον, κερδίζει συνεχώς έδαφος η πρακτική της συλλογής του βρόχινου νερού μέσω δεξαμενών ή βαρελιών που συνδέονται με τις υδρορροές.

Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), υπογραμμίζουν τη σημασία της βελτιστοποίησης της χρήσης του νερού στην κηπουρική και τη γεωργία, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με ακραίες θερμοκρασίες και λειψυδρία.

Σε περιόδους καύσωνα, λοιπόν, δεν αρκεί απλώς να ποτίζουμε περισσότερο, αλλά πρέπει να ποτίζουμε εξυπνότερα. Η υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών συνηθειών όχι μόνο διατηρεί τους κήπους και τις βεράντες μας πράσινες, αλλά συμβάλλει και στην υπεύθυνη διαχείριση ενός ολοένα και πιο πολύτιμου φυσικού πόρου, του νερού.

