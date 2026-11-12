Η ανακύκλωση στην Ελλάδα αλλάζει: Ξεκινά η υλοποίηση του Ελληνικού Συστήματος Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με την αδειοδότηση της DRS Hellas από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν. με αριθμό/ημερομηνία 240.1/9.11.2026 και αριθμό πρωτοκόλλου 4752/10.11.2026.), ξεκινά η υλοποίηση του Ελληνικού Συστήματος Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης - Deposit Return System, με κοινή ονομασία DRS. ﻿

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Το νέο Σύστημα αφορά πλαστικές φιάλες και μεταλλικές συσκευασίες αλουμινίου ποτών μίας χρήσης έως 3 λίτρα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα επιστροφής, συλλογής, καταγραφής, διαλογής και ανακύκλωσης, το οποίο ακολουθεί ένα δοκιμασμένο μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη σε 19 ευρωπαϊκές χώρες, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης.

Η λειτουργία του Συστήματος DRS βασίζεται σε έναν απλό μηχανισμό επιστροφής της εγγύησης στον καταναλωτή. Με την αγορά προϊόντος που συμμετέχει στο DRS, ο καταναλωτής καταβάλλει εγγύηση επιστροφής €0,10 για συσκευασίες έως 0,5 λίτρου και €0,15 για συσκευασίες άνω των 0,5 και έως 3 λίτρα. Όταν επιστρέψει την άδεια συσκευασία σε εγκεκριμένο σημείο επιστροφής, λαμβάνει πίσω ολόκληρο το ποσό της εγγύησης, μέσω απόδειξης επιστροφής που μπορεί να εξαργυρώσει στις αγορές του. Με αυτόν τον τρόπο, η επιστροφή των άδειων συσκευασιών γίνεται μέρος της καθημερινότητας του καταναλωτή, ενώ το πλαστικό και το αλουμίνιο συλλέγονται χωριστά ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά ως πρώτη ύλη για νέες συσκευασίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της Ελλάδας, τη γεωγραφία, τη νησιωτικότητα, την εποχικότητα της κατανάλωσης και τον τουρισμό, το Σύστημα αναπτύσσει ένα δίκτυο επιστροφής πανελλαδικής εμβέλειας. Σε πλήρη ανάπτυξη, εντός του 2027, το δίκτυο θα περιλαμβάνει 8.700 σημεία επιστροφής, σε σούπερ μάρκετ, επιλεγμένα σημεία πώλησης, δημόσιους χώρους και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Η επιστροφή θα γίνεται τόσο μέσω αυτόματων μηχανημάτων (Reverse Vending Machines, RVMs) όσο και χειρωνακτικά. Ήδη κατά την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος προβλέπεται να έχει εγκατασταθεί το 65% των υποδομών σε όλη την Επικράτεια. Με την ανάπτυξη αυτής της εθνικής υποδομής, το Σύστημα στοχεύει στη χωριστή συλλογή τουλάχιστον του 90% από το 2029.

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Για πρώτη φορά, ένα εγχείρημα αυτής της κλίμακας υλοποιείται με πρωτοβουλία και ενεργό συμμετοχή των ίδιων των επιχειρήσεων της αγοράς. Παραγωγοί ποτών και επιχειρήσεις λιανικής ενώνουν τεχνογνωσία, επιχειρησιακή εμπειρία και πόρους για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αξιόπιστης υποδομής εθνικής εμβέλειας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και με την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών. Στο επίκεντρο του νέου Συστήματος βρίσκεται ο καταναλωτής και η αλλαγή της καθημερινής σχέσης με την ανακύκλωση. Η εφαρμογή του Συστήματος θα συνοδευτεί από εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε η επιστροφή των συσκευασιών να γίνει μια καθημερινή συνήθεια και σταδιακά να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα καθημερινότητας, όπου η συσκευασία αντιμετωπίζεται ως υλικό που επιστρέφει και αποκτά νέα ζωή.

Η DRS Hellas λειτουργεί χωρίς σκοπό διανομής κερδών από τη λειτουργία του Συστήματος. Οι διαθέσιμοι πόροι επανεπενδύονται στην ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του δικτύου σημείων επιστροφής, στις ψηφιακές υποδομές, στη συλλογή, τη μεταφορά και τη διαλογή των συσκευασιών, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Με αφορμή την αδειοδότηση του Συστήματος και την έναρξη της υλοποίησής του, η Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της DRS Hellas δήλωσαν:

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της DRS Hellas, κα. Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς: «Η αδειοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ενός εμβληματικού εθνικού έργου, που φιλοδοξεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ανακυκλώνουμε. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη DRS Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους και αναλαμβάνουν έμπρακτα την ευθύνη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού Συστήματος, με διαφάνεια, ορθολογικό κόστος και εύκολη πρόσβαση για κάθε καταναλωτή. Δεν δημιουργούμε απλώς ένα νέο σύστημα ανακύκλωσης. Θέτουμε τις βάσεις για μια νέα εποχή, όπου η ανακύκλωση γίνεται καθημερινή συνήθεια, η κυκλική οικονομία πράξη και η Ελλάδα διεκδικεί τη θέση της στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία».

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Ο Γενικός Διευθυντής της DRS Hellas, κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης: «Η σημερινή ημέρα είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας και συστηματικής προετοιμασίας. Το σχέδιο που υλοποιούμε αξιοποιεί τη δοκιμασμένη ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και την ίδια ώρα είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Προηγήθηκαν ο σχεδιασμός και η κατάθεση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και κρίσιμες διαγωνιστικές διαδικασίες βάσει διεθνών προτύπων, οι οποίες διενεργήθηκαν με αυστηρά κριτήρια, πλήρη διαφάνεια και ουσιαστικές δικλίδες ασφαλείας. Με την αδειοδότηση ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου και η ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος μας είναι ένα DRS φιλικό για τον καταναλωτή, αξιόπιστο για την αγορά και διαφανές σε κάθε στάδιο λειτουργίας του. Η φιλοσοφία της DRS Hellas συνοψίζεται σε μια απλή αλλά θεμελιώδη αρχή: η ζωή μιας συσκευασίας δεν ολοκληρώνεται όταν χρησιμοποιηθεί. Συνεχίζεται όταν επιστρέφεται και το υλικό της γίνεται ξανά πολύτιμη πρώτη ύλη για μια νέα συσκευασία».