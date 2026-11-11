Γιατί πρέπει να κρατάς τα πεσμένα φύλλα - Οι ευεργετικές ιδιότητές τους για τον κήπο - iefimerida.gr

Τίποτα δεν σηματοδοτεί τον ερχομό του χειμώνα περισσότερα από τα πεσμένα φύλλα. Πρέπει όμως να τα πετάμε ή πρέπει να τα αφήνουμε στον κήπο μας;

Το φθινόπωρο έφτασε και αυτό σημαίνει ότι πολλές οικογένειες περνούν τα Σαββατοκύριακά τους στον κήπο, εξοπλισμένες με τσουγκράνες, φυσητήρες φύλλων και σακούλες απορριμμάτων. Ωστόσο, όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος η περιβαλλοντική προτροπή «Αφήστε τα φύλλα στη θέση τους». Με άλλα λόγια, αντί να μαζεύουμε τα πεσμένα φύλλα σε σακούλες, τα αφήνουμε στο έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Γιατί; Υπάρχουν πολλοί λόγοι, καθώς αυτή η πρακτική ωφελεί τα φυτά, τα ζώα και το φυσικό περιβάλλον.

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Γιατί να αφήνουμε τα πεσμένα φύλλα στο έδαφος;

Αρχικά, για τον πιο προφανή λόγο: Το μάζεμα των φύλλων με τσουγκράνα, η τοποθέτησή τους σε πλαστικές σακούλες απορριμμάτων και η μεταφορά τους σε χώρους υγειονομικής ταφής δημιουργούν τεράστιες ποσότητες περιττών απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και πλαστικά που δεν βιοδιασπώνται. Η πρακτική αυτή συμβάλλει στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία επιβαρύνουν την κλιματική αλλαγή και βλάπτουν το περιβάλλον.

Μάζεμα φύλλων σε σακούλες

Αυτός, όμως, δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε το συστηματικό μάζεμα των φύλλων από το γκαζόν μας.

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι ότι τα φύλλα δεν αποτελούν σκουπίδια. Το φυσικό στρώμα φυλλωσιάς που δημιουργείται στο έδαφος προσφέρει καταφύγιο σε μικρά ζώα, τα οποία το έχουν ανάγκη για να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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«Η απομάκρυνση των φύλλων καταστρέφει επίσης ζωτικής σημασίας ενδιαιτήματα για την άγρια πανίδα», επισημαίνει ο φυσιοδίφης της Εθνικής Ομοσπονδίας Άγριας Ζωής των ΗΠΑ (National Wildlife Federation), Ντέιβιντ Μιζέφσκι.

«Πλάσματα όπως οι χελώνες και οι φρύνοι, αλλά και τα ωδικά πτηνά, τα θηλαστικά και τα ασπόνδυλα, εξαρτώνται από το στρώμα των πεσμένων φύλλων για την τροφή, την προστασία και τα υλικά που χρειάζονται για να φτιάξουν τις φωλιές τους. Πολλές κάμπιες πεταλούδων περνούν τον χειμώνα μέσα στα πεσμένα φύλλα και αναδύονται την άνοιξη».

Τι συμβαίνει με το γκαζόν;

Η αντίληψη ότι η παραμονή των πεσμένων φύλλων στο γκαζόν βλάπτει το γρασίδι είναι λανθασμένη, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στην πραγματικότητα, η διατήρηση των φθινοπωρινών φύλλων στο έδαφος μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ανάπτυξη και υγεία του γκαζόν.

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Όταν αφήνουμε τα φύλλα να αποσυντεθούν φυσικά, όπως ακριβώς συμβαίνει στη φύση, μετατρέπονται σταδιακά σε φυσικό εδαφοκάλυμμα, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών. Παράλληλα, εμπλουτίζουν το έδαφος με θρεπτικά συστατικά, τα οποία θα τροφοδοτήσουν το γκαζόν την επόμενη άνοιξη.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή ώστε να μην παραμείνει πάνω στο γρασίδι ένα υπερβολικά παχύ και υγρό στρώμα φύλλων, καθώς μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση του ηλιακού φωτός και να παγιδεύσει την υγρασία, ευνοώντας την ανάπτυξη ασθενειών.

Εάν τα πεσμένα φύλλα είναι πάρα πολλά, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με άλλους τρόπους, μεταφέροντάς τα στα παρτέρια του κήπου ή χρησιμοποιώντας τα για τη δημιουργία κομπόστ.

Πώς να διαχειριστούμε τα πεσμένα φύλλα χωρίς να τα απομακρύνουμε εντελώς

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το φθινόπωρο μπορούμε πλέον να αμελήσουμε εντελώς τη φροντίδα του γκαζόν. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες εργασίες που μπορούμε –και καλό είναι– να κάνουμε, ώστε να προετοιμάσουμε σωστά τον κήπο μας για την επόμενη άνοιξη.

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Αρχικά, τα πεσμένα φύλλα μπορούν να μετατραπούν σε πιο αποτελεσματικό φυσικό εδαφοκάλυμμα, εάν τεμαχιστούν σε μικρότερα κομμάτια. Για τον σκοπό αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να περάσουμε από πάνω τους το χλοοκοπτικό μηχάνημα, χωρίς να τοποθετήσουμε τον σάκο συλλογής των φύλλων. Ορισμένα χλοοκοπτικά διαθέτουν, μάλιστα, ειδικό εξάρτημα πολτοποίησης (mulching attachment), σχεδιασμένο ακριβώς για αυτή τη χρήση.