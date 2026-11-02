Πώς και πότε να φυτέψετε σπόρους κολοκύθας για μια πλούσια φθινοπωρινή σοδειά - iefimerida.gr

Μην πετάξετε τα σπόρια από τις κολοκύθες. Η καλλιέργειά τους στο σπίτι είναι πανεύκολη και δεν χρειάζεται να είστε έμπειρος κηπουρός για μια πλούσια σοδειά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η προετοιμασία ξεκινά με την αξιοποίηση σπόρων από υπάρχουσες κολοκύθες. Αφού καθαριστούν από τη σάρκα, αφήνονται να στεγνώσουν σε απορροφητικό χαρτί για τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια φυλάσσονται σε χάρτινο φάκελο μέχρι την σπορά.

Η ιδανική περίοδος σποράς είναι ο Μάιος ή ο Ιούνιος. Καθώς ο κύκλος ανάπτυξης διαρκεί από 90 έως 120 ημέρες, αυτός ο προγραμματισμός εξασφαλίζει ότι η συγκομιδή θα είναι έτοιμη το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Οι σπόροι τοποθετούνται σε βάθος 2,5 εκατοστών, σε σημείο με άφθονη ηλιοφάνεια. Τα νεαρά φυτά χρειάζονται καθημερινό πότισμα στη ρίζα, ενώ εφαρμόζεται λίπασμα αζώτου όταν οι βλαστοί φτάσουν τα 30 εκατοστά σε ύψος.

Οι κολοκύθες ωριμάζουν σε 3-4 μήνες, όταν ο φλοιός τους σκληρύνει και το κοτσάνι συρρικνώνεται. Η τοποθέτηση χαρτονιού κάτω από τους καρπούς τις προστατεύει από την υγρασία του εδάφους και τη σήψη.

Το μόνο που απαιτείται είναι άφθονος χώρος, καθώς οι αναρριχώμενες κολοκύθες μπορούν να απλωθούν έως και έξι μέτρα.

Αυτή η εντυπωσιακή ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα έχετε πάντα διαθέσιμες κολοκύθες για τη διακόσμηση της βεράντας σας.

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Πώς να καλλιεργήσετε κολοκύθες στον κήπο σας

Αν ετοιμάζεστε για τη φθινοπωρινή σοδειά της επόμενης χρονιάς, ακολουθεί ο πλήρης οδηγός για τη σπορά και τη φροντίδα τους.

Σύμφωνα με το southernliving.com παρότι μπορείτε να αγοράσετε έτοιμους σπόρους, η αξιοποίηση των υπολειμμάτων από τις διακοσμητικές κολοκύθες αποτελεί ιδανική λύση.

Αφαιρέστε τους σπόρους και καθαρίστε τους σχολαστικά από τη σάρκα. Τοποθετήστε τους πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας σε δροσερό και ξηρό μέρος, αφήνοντάς τους να στεγνώσουν φυσικά για έως και τρεις εβδομάδες. Στη συνέχεια, φυλάξτε τους σε χάρτινο φάκελο μέχρι την περίοδο της σποράς.

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Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης κυμαίνεται από 90 έως 120 ημέρες, η ιδανική περίοδος σποράς είναι στα τέλη της άνοιξης (Μάιο ή Ιούνιο). Έτσι, η συγκομιδή θα είναι έτοιμη ακριβώς στην καρδιά του φθινοπώρου, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Οδηγός βήμα προς βήμα για τη σπορά

Επιλογή τοποθεσίας: Επιλέξτε σημείο με άμεση ή μερική ηλιοφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον έξι μέτρων για την εξάπλωση των βλαστών.

Προστασία από τον παγετό: Αποφύγετε τη σπορά εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Σε περίπτωση παρατεταμένου κρύου, ξεκινήστε τη διαδικασία σε εσωτερικό χώρο, αν και η μεταφύτευση γενικά πρέπει να αποφεύγεται.

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Τεχνική σποράς: Τοποθετήστε τους σπόρους σε βάθος περίπου 2,5 εκατοστών με τη μυτερή άκρη προς τα κάτω. Μπορείτε να φυτέψετε έως τρεις σπόρους μαζί, διατηρώντας απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ομάδων, δημιουργώντας έναν μικρό λόφο χώματος από πάνω.

Σωστό πότισμα: Διατηρήστε το έδαφος υγρό και ποτίζετε καθημερινά τα νεαρά φυτά απευθείας στη ρίζα.

Λίπανση: Όταν οι βλαστοί φτάσουν τα 30 εκατοστά, εφαρμόστε λίπασμα με βάση το άζωτο. Καθώς το φυτό απορροφά ταχέως τα θρεπτικά συστατικά, η λίπανση μπορεί να επαναλαμβάνεται ανά δύο εβδομάδες.

Συγκομιδή: Μετά από 3 έως 4 μήνες, οι κολοκύθες είναι πλήρως ώριμες και έτοιμες για συλλογή.

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Μυστικά για μέγιστη απόδοση

Ηλιοφάνεια το φθινόπωρο: Όταν ο καιρός κρυώσει, αφαιρέστε τα φύλλα που σκιάζουν τους καρπούς, καθώς χρειάζονται άμεσο φως.

Προστασία από τη σήψη: Τοποθετήστε χαρτόνι κάτω από τις κολοκύθες όσο αναπτύσσονται για να μην έρχονται σε επαφή με το υγρό έδαφος.

Σημάδια ωρίμανσης: Οι κολοκύθες είναι έτοιμες όταν αποκτήσουν το πλήρες πορτοκαλί χρώμα τους, το φλοιώδες δέρμα τους σκληρύνει και το τμήμα του κοτσανιού αρχίσει να συρρικνώνεται. Αφήνοντας τουλάχιστον 5 εκατοστά κοτσανιού κατά την κοπή, ο καρπός μπορεί να συνεχίσει να ωριμάζει για ακόμα δύο εβδομάδες.

Αναμενόμενη παραγωγή: Κάθε φυτό παράγει συνήθως 3 έως 5 κολοκύθες, ενώ οι μικρότερες ποικιλίες μπορούν να φτάσουν έως και τις 10.

