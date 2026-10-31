 Μοναδικές εικόνες: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο έφτασαν στον υδροβιότοπο Ναυπλίου - Νέας Κίου [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr
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Μοναδικές εικόνες: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο έφτασαν στον υδροβιότοπο Ναυπλίου - Νέας Κίου [εικόνες & βίντεο]

Φλαμίνγκο
Φλαμίνγκο στον υδροβιότοπο Ναυπλίου - Νέας Κίου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Εντυπωσιακές εικόνες χάρισαν δεκάδες φλαμίνγκο που έφτασαν στον υδροβιότοπο Ναυπλίου - Νέας Κίου.

Το μοναδικό αυτό θέαμα, που απαθανάτισε ο φακός των Αργολικών Ειδήσεων. Σύμφνωα με το ίδιο δημοσίευμα αν και ο υδροβιότοπος φιλοξενεί συχνά μεταναστευτικά πουλιά, η εμφάνιση ενός τόσο πολυπληθούς και συμπαγούς σμήνους είναι ασυνήθιστη.

Τα φλαμίνγκο χρησιμοποιούν την εν λόγω περιοχή κυρίως ως ενδιάμεσο, σύντομο σταθμό για ξεκούραση σε μικρότερες ομάδες.

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Αυτή τη φορά, η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων ανάγκασε το κοπάδι των 100 και πλέον φοινικόπτερων να παραμείνει στην περιοχή, προσφέροντας στους κατοίκους και τους παρατηρητές μια σπάνια ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά την ομορφιά της φύσης.

Τα φλαμίνγκο σταμάτησαν στην περιοχή μέχρι να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους πριν συνεχίσουν το μακρύ μεταναστευτικό τους ταξίδι.

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