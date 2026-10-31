Στο Έβερεστ «βρέχει» μικροπλαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους -Πώς μεταφέρονται, τι έδειξε έρευνα - iefimerida.gr

Δυνητικά τοξικά σωματίδια μικροπλαστικών και νανοπλαστικών πέφτουν σαν βροχή στο Έβερεστ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προειδοποιούν επιστήμονες σε νέα μελέτη.



Αυτά τα εξαιρετικά μικρά πλαστικά θραύσματα, με μήκος μικρότερο από 5 χιλιοστά, βρίσκονται πλέον παντού στον πλανήτη μας - από τις καλυμμένες με πάγο κορυφές των ψηλότερων βουνών του κόσμου μέχρι τα βάθη των ωκεανών.

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Μελέτες έχουν προειδοποιήσει ότι τα σωματίδια αυτά ενδέχεται να αποτελούν απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, καθώς έρευνες δείχνουν ότι μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές, βλάβες στο DNA και ορμονικές διαταραχές στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα. Προηγούμενες έρευνες είχαν εντοπίσει αυτά τα μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια σε δείγματα που συλλέχθηκαν από χιόνι και νερό ρεμάτων στην περιοχή του Έβερεστ. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο η υψηλότερη κορυφή του κόσμου εκτίθεται σε μικροπλαστικά παρέμενε ασαφής. Τώρα, μια νέα μελέτη -έπειτα από μήνες παρακολούθησης στη βόρεια πλαγιά του βουνού- αποκαλύπτει ότι το Έβερεστ δέχεται, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μικροπλαστικά και νανοπλαστικά που μεταφέρονται μέσω του αέρα.

Κινέζοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ίδια η ατμόσφαιρα αποτελεί έναν αποτελεσματικό δίαυλο μεταφοράς πλαστικών στον «Τρίτο Πόλο». Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο Σταθμός Qomolangma, μια ερευνητική εγκατάσταση σε μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ, δεχόταν 64 σωματίδια μικροπλαστικών ανά τετραγωνικό μέτρο ημερησίως. Συγκριτικά με το Base Camp του Έβερεστ, καταγράφηκαν 23 σωματίδια ανά τετραγωνικό μέτρο ημερησίως. «Οι ρυθμοί εναπόθεσης μικροπλαστικών στον Σταθμό Qomolangma (64,0 σωματίδια ανά τετραγωνικό μέτρο ημερησίως) υπερβαίνουν σημαντικά εκείνους στην Κατασκήνωση Βάσης του Έβερεστ», σημειώνουν οι επιστήμονες στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Communications Earth & Environment.



Τα κυριότερα είδη πλαστικού που εντοπίστηκαν ήταν πολυαμίδιο, τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) και πολυαιθυλένιο. Επιπλέον, στον Σταθμό Qomolangma εντοπίστηκαν υψηλότερα επίπεδα μικρότερων νανοπλαστικών σε σχέση με το Base Camp του Έβερεστ, συμπεριλαμβανομένων σωματιδίων πολυαιθυλενίου, τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου, πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και πολυπροπυλενίου.

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Συνολικά, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περισσότεροι από 56 τόνοι μικροπλαστικών σωματιδίων ενδέχεται να συσσωρεύονται ετησίως στο Οροπέδιο του Θιβέτ, σε υψόμετρα άνω των 4.000 μέτρων. Τα πρόσφατα ευρήματα καταδεικνύουν ότι ακόμη και τα πιο μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια φτάνουν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Γης.

Πώς τα πλαστικά καταλήγουν μέσω της ατμόσφαιρας στο Έβερεστ

Σύμφωνα με τη μελέτη, στο Έβερεστ δεν συσσωρεύονται πλαστικά μόνο από τους ορειβάτες και τον τουρισμό, αλλά και μέσω της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία μεταφέρει συνεχώς πλαστική ρύπανση στον «Τρίτο Πόλο». Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι περίοδοι των μουσώνων αύξησαν τις ποσότητες των μικροπλαστικών μέσω της «υγρής εναπόθεσης», της διαδικασίας δηλαδή κατά την οποία οι ρύποι μεταφέρονται στην επιφάνεια του εδάφους μέσω της βροχής, του χιονιού ή της ομίχλης. Τα σωματίδια αυτά αιωρούνται συνήθως στην ατμόσφαιρα, ωστόσο, κατά τον σχηματισμό των νεφών, σταγονίδια νερού ή κρύσταλλοι πάγου τείνουν να παγιδεύουν ορισμένα από αυτά. Στη συνέχεια, όταν βρέχει ή χιονίζει τα σωματίδια αυτά μεταφέρονται στην επιφάνεια του βουνού. «Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την ατμόσφαιρα ως μια αποτελεσματική οδό μεταφοράς πλαστικών στον "Τρίτο Πόλο", γεγονός που ενέχει πιθανούς οικολογικούς κινδύνους», κατέληξαν οι ερευνητές.