Υπάρχουν και καλά νέα για τη φύση: Αυξήθηκε ο πληθυσμός του μαυρόγυπα στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς στον Έβρο - iefimerida.gr

Το μεγαλύτερο αρπακτικό πουλί της Ευρώπης, ο μαυρογύπας, που ζει σχεδόν αποκλειστικά στο δάσος της Δαδιάς, αύξησε τον πληθυσμό του και φαίνεται πως ξεπέρασε τις προκλήσεις που τέθηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023.

Με τη γέννηση και επιβίωση 27 νεοσσών μαυρόγυπα ολοκληρώθηκε η αναπαραγωγική περίοδος του είδους στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), φέτος φώλιασαν και έκαναν αυγά στην περιοχή 47 ζευγάρια, αριθμός-ρεκόρ για την περιοχή. Από τα πουλιά που γεννήθηκαν, πέταξαν 27 νεοσσοί.

Πέρυσι, κατά την πρώτη αναπαραγωγική περίοδο μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο, είχαν καταγραφεί 38 ζευγάρια, ενώ πριν από την πυρκαγιά του 2023, ο μέγιστος αριθμός που είχε καταγραφεί ήταν 36 ζευγάρια, το 2021 και το 2023.

Φέτος καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αναπαραγόμενος πληθυσμός των τελευταίων 30 ετών, από τότε που ξεκίνησε η συστηματική παρακολούθηση του είδους.

Σύμφωνα πάντα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του είδους οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις μακροχρόνιες προσπάθειες διατήρησης που υλοποιούνται στην περιοχή. Αυτές περιλαμβάνουν μέτρα για:

τον περιορισμό της θνησιμότητας από ανθρωπογενή αίτια

την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας τροφής

τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων του, ενώ επίσης αντίστοιχες προσπάθειες ενίσχυσης του πληθυσμού γίνονται στην γειτονική Βουλγαρία

Μέτρα προστασίας

Το προσεχές διάστημα θα γίνει παγίδευση πουλιών - μεταξύ άλλων και νεαρών πουλιών που γεννήθηκαν φέτος - προκειμένου να τους τοποθετηθούν πομποί για την αποτελεσματικότερη παρακολούθησή τους.

Παράλληλα, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει στην εγκατάσταση επιπλέον είκοσι τεχνητών φωλιών για τον μαυρόγυπα, στο πλαίσιο του LIFE Rhodope Vulture.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την πυρκαγιά είχαν τοποθετηθεί 15 τεχνητές φωλιές, ώστε να υποκατασταθούν οι θέσεις φωλεοποίησης που καταστράφηκαν, αλλά και όσες αναμένεται να χαθούν σταδιακά, με την κατάρρευση των καμμένων δέντρων.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ