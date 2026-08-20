Απίστευτο εύρημα στην Αυστραλία: Δελφίνια χρησιμοποιούν κοχύλια σαν «εργαλεία» ψαρέματος -Το μικρό αντιγράφει τη μητέρα του [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα εντυπωσιακό εύρημα που αλλάζει όσα γνωρίζουν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες για τη συμπεριφορά των δελφινιών κατέγραψε ερευνητική ομάδα στην Αυστραλία: ρινοδέλφινα χρησιμοποιούν μεγάλα κοχύλια σαν εργαλεία για να βγάζουν ψάρια από το νερό και να τα τρώνε.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ερευνητές στην Αυστραλία παρατήρησαν για πρώτη φορά ένα θηλυκό ρινοδέλφινο να σηκώνει ένα μεγάλο κοχύλι από το νερό. Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν αρχικά να επιβεβαιωθεί εάν είχε καταφέρει να παγιδεύσει ψάρι.

Σε δεύτερο περιστατικό, ένα άλλο θηλυκό δελφίνι χρησιμοποίησε με επιτυχία ένα κοχύλι για να πιάσει ψάρι. Λίγο μετά, το μικρό του αντέγραψε την ίδια τεχνική, υποδεικνύοντας μετάδοση της γνώσης από τη μητέρα.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, γνωστή ως «shelling», είχε καταγραφεί στο παρελθόν μόνο σε έναν απομακρυσμένο πληθυσμό δελφινιών στη δυτική Αυστραλία. Η νέα παρατήρηση υποδεικνύει ότι η τεχνική αναπτύχθηκε ανεξάρτητα στις δύο περιοχές.

Η χρήση του κοχυλιού ως εργαλείο απαιτεί δεξιότητα και δεν την εφαρμόζουν όλα τα δελφίνια της περιοχής. Οι επιστήμονες εκτιμούν, ωστόσο, ότι η έξυπνη αυτή τεχνική είναι πιθανό να εξαπλωθεί στον τοπικό πληθυσμό.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι ερευνητές κατέγραψαν ένα μικρό δελφίνι να αντιγράφει τη μητέρα του, χρησιμοποιώντας με τον ίδιο τρόπο το κοχύλι για να εξασφαλίσει την τροφή του.

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Η συμπεριφορά, που έχει ονομαστεί «shelling», καταγράφηκε σε βίντεο από ερευνητές του University of the Sunshine Coast στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας.

Οι παρατηρήσεις έγιναν τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2025, γεγονός που δείχνει ότι δεν επρόκειτο για ένα τυχαίο περιστατικό.

«Άρχισα να ουρλιάζω όταν το είδα»

Η πρώτη παρατήρηση έγινε στις 6 Ιουλίου 2025, όταν ένα ενήλικο θηλυκό ρινοδέλφινο, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει Stevie Nicks, εντοπίστηκε να σηκώνει επανειλημμένα ένα μεγάλο άδειο κοχύλι έξω από το νερό και να το χειρίζεται με το στόμα της.

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Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τότε στους επιστήμονες να διαπιστώσουν με βεβαιότητα αν το δελφίνι είχε καταφέρει να παγιδεύσει ψάρι μέσα στο κοχύλι.

Η επικεφαλής της έρευνας, θαλάσσια βιολόγος Αλέξις Λέβενγκουντ, περιέγραψε τον ενθουσιασμό της όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

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«Ήμασταν σε ερευνητικό σκάφος έξω από το Hervey Bay όταν είδαμε ένα δελφίνι να σηκώνει κάτι μεγάλο από το νερό. Άρχισα να ουρλιάζω γιατί ξέρω πώς μοιάζει το shelling», ανέφερε.

Η δεύτερη παρατήρηση, όμως, ήταν αυτή που έδωσε στους επιστήμονες τα στοιχεία που αναζητούσαν.

Η μητέρα έδειξε στο μικρό δελφίνι την τεχνική

Την 1η Οκτωβρίου 2025 ένα άλλο θηλυκό, με το όνομα Maserati, καταγράφηκε να φέρνει στην επιφάνεια ένα μεγάλο κοχύλι.

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Στο βίντεο, το δελφίνι φαίνεται να χειρίζεται το κοχύλι και να αφήνει τουλάχιστον ένα ψάρι να πέσει από μέσα. Στη συνέχεια το αφήνει και κυνηγά το ψάρι.

Λίγα λεπτά αργότερα συνέβη κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Το μικρό της, που οι ερευνητές ονόμασαν Bentley, πήρε το ίδιο κοχύλι, το κράτησε με τον ίδιο τρόπο και το χτύπησε στην επιφάνεια του νερού.

Ένα ψάρι βρισκόταν μέσα.

Για τους ερευνητές, το περιστατικό αποτελεί πιθανότατα την πρώτη ένδειξη ότι αυτή η συγκεκριμένη χρήση εργαλείου μπορεί να μεταδίδεται από τη μητέρα στο μικρό.

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Μέχρι σήμερα θεωρούνταν ότι τα δελφίνια που χρησιμοποιούν εργαλεία μαθαίνουν κυρίως παρατηρώντας άλλα μέλη της ομάδας τους.

«Το υλικό μας παρέχει τις πρώτες πιθανές ενδείξεις κοινωνικής μετάδοσης από τη μητέρα, μιας διαδικασίας κατά την οποία τα μικρά μαθαίνουν συμπεριφορές παρατηρώντας τη μητέρα τους», εξηγούν οι ερευνητές.

Μια συμπεριφορά δελφινιών που είχε καταγραφεί μόνο στην άλλη άκρη της Αυστραλίας

Η χρήση κοχυλιών από δελφίνια για την αλίευση τροφής δεν είναι εντελώς άγνωστη στην επιστήμη.

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Μέχρι σήμερα, όμως, είχε καταγραφεί με σαφήνεια μόνο σε έναν πληθυσμό ρινοδέλφινων στον Κόλπο Shark Bay, στη δυτική Αυστραλία, πριν από σχεδόν 20 χρόνια.

Η περιοχή απέχει περίπου 6.000 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές όπου έγιναν οι νέες παρατηρήσεις.

Η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή: δελφίνια που ζουν σε εντελώς διαφορετικές περιοχές φαίνεται πως έχουν αναπτύξει ανεξάρτητα την ίδια τεχνική για να πιάσουν ψάρια.

«Οι παρατηρήσεις μας στο Κουίνσλαντ δείχνουν ότι δελφίνια στις δύο αντίθετες πλευρές της Αυστραλίας έχουν μάθει να χρησιμοποιούν εργαλεία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο», ανέφερε η Λέβενγκουντ.

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Υπήρχαν, βέβαια, αναφορές και μαρτυρίες για αντίστοιχη συμπεριφορά ήδη από τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν είχαν στη διάθεσή τους εικόνες ή βίντεο που να την τεκμηριώνουν, εκτός από τον πληθυσμό του Shark Bay.

Δεν το κάνουν όλα τα δελφίνια, αλλά η συμπεριφορά μπορεί να εξαπλωθεί

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνική δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από όλα τα δελφίνια της περιοχής.

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Η χρήση του κοχυλιού απαιτεί δεξιότητα, αλλά και γνώση: το δελφίνι πρέπει να γνωρίζει πού θα βρει τα κατάλληλα άδεια κοχύλια, πώς να τα χειριστεί και πώς να τα χρησιμοποιήσει ώστε να βγάλει το ψάρι από μέσα.

Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό η συμπεριφορά να εξαπλωθεί στον πληθυσμό.

«Αρκεί ένα δελφίνι να κάνει κάτι έξυπνο που είναι εύκολο να μάθουν τα υπόλοιπα, για να εξαπλωθεί», σημείωσε η Λέβενγκουντ.

Μάλιστα, τουριστικά σκάφη στην Αυστραλία ενδέχεται να είχαν καταγράψει αντίστοιχα περιστατικά το 2013 και το 2019, όμως οι επιστήμονες πληροφορήθηκαν για αυτά μόλις στο πλαίσιο της νέας έρευνας.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό M﻿arine Mammal Science, προσθέτει έτσι ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της νοημοσύνης των δελφινιών.

Και το βίντεο με τον μικρό Bentley να αντιγράφει τη μητέρα του ενδέχεται να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο απ’ όλα: δεν δείχνει απλώς ένα δελφίνι να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο, αλλά ένα μικρό να παρατηρεί, να μαθαίνει και να επαναλαμβάνει μια σύνθετη τεχνική που του έδειξε η μητέρα του.﻿