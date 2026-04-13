Ασβέστωμα με στάχτη, μία παραδοσιακή φροντίδα για να προστατεύετε τα δέντρα σας με φυσικό τρόπο - iefimerida.gr

Η επάλειψη στάχτης στα δέντρα αποτελεί μια παραδοσιακή μέθοδο που την προτιμούν κηπουροί που θέλουν να φροντίζουν τα φυτά τους με φυσικό τρόπο.

Το ασβέστωμα με στάχτη, πλούσιο σε μέταλλα και ελαφρώς αλκαλικό, όταν εφαρμόζεται στους κορμούς, δημιουργεί ένα φράγμα ενάντια σε έντομα και μύκητες. Παράλληλα αναστέλλει την ανάπτυξη βρύων και λειχήνων στο φλοιό και προστατεύει τον κορμό από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα κατά τον χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης.

Σύμφωνα με το Le Parisien Jardin, πρόκειται για μια απλή, οικονομική και οικολογική πρακτική που ενισχύει τη φυσική ανθεκτικότητα των δέντρων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Η εφαρμογή του επαλείμματος στάχτης ενδείκνυται κυρίως για δέντρα, και ειδικότερα για οπωροφόρα όπως μηλιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές, κερασιές και ροδακινιές, καθώς και για ορισμένα καλλωπιστικά δέντρα που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Αντίθετα, δεν συνιστάται για νεαρά φυτά, θάμνους με πολύ λεπτό φλοιό ή ποώδη φυτά, καθώς είναι πιο ευαίσθητα.

Πώς να φτιάξετε ασβέστη με στάχτη για τα δέντρα σας

Η παρασκευή του μείγματος είναι ιδιαίτερα απλή: απλά κοσκινίστε στάχτη ξύλου και αναμείξτε τη με νερό μέχρι να δημιουργηθεί ένας πολτός με υφή παρόμοια με παχύρρευστη μπογιά. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο άργιλο για καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη διάρκεια.

Σημαντικό είναι η στάχτη να προέρχεται από μη επεξεργασμένο ξύλο, ώστε να υπάρχουν επιβλαβείς ουσίες.

Το ασβέστωμα με στάχτη εφαρμόζεται συνήθως κατά την περίοδο ανάπαυσης της βλάστησης, από τα τέλη του φθινοπώρου έως τα τέλη του χειμώνα, και πάντα σε ξηρές συνθήκες χωρίς παγετό.

Σημειώνεται ότι διαφέρει από το «λευκό ασβέστωμα δέντρων», το οποίο βασίζεται στον ασβέστη και προσφέρει πιο ισχυρή και μακράς διάρκειας προστασία. Αν και και οι δύο μέθοδοι είναι φυσικές, η δεύτερη θεωρείται πιο ισχυρή και ανθεκτική.