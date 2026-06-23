Νέο είδος αράχνης ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία: Στήνει παγίδα θανάτου με «ελατήριο» στα θηράματά της - iefimerida.gr

Στο φως έφεραν επιστήμονες νέο είδος αράχνης που κατέχει μια από τις πιο εξειδικευμένες στρατηγικές κυνηγιού.

Ειδικότερα, το έντομο εντοπίστηκε στα απομακρυσμένα τροπικά δάση της βόρειας Αυστραλίας και όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, διαθέτει έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους που έχουν καταγραφεί ποτέ στη φύση για να πιάσει το θήραμά του. Το μικροσκοπικό αραχνοειδές, το οποίο δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη επιστημονική ονομασία, κατασκευάζει μια μεταξωτή παγίδα που λειτουργεί σαν καταπέλτης, εκτοξεύοντας τη λεία του με τεράστια επιτάχυνση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιστήμονες την έχουν προσωρινά ονομάσει «ballista», εμπνευσμένοι από το αρχαίο πολεμικό όπλο που χρησιμοποιούνταν για την εκτόξευση βλημάτων κατά τη διάρκεια πολιορκιών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αράχνη έχει εξελίξει αυτή τη μοναδική μέθοδο προκειμένου να αντιμετωπίσει έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο αντίπαλο: το επιθετικό πράσινο μυρμήγκι (Oecophylla smaragdina).

Η αράχνη, η οποία ανήκει στο γένος Propostira, εντοπίστηκε αρχικά από τον βιοϊατρικό ερευνητή, ερευνητή αραχνών και φωτογράφο Greg Anderson. Η ανακάλυψή της προσθέτει ένα ακόμη εντυπωσιακό κεφάλαιο στην εξελικτική ιστορία των αρπακτικών στρατηγικών του ζωικού βασιλείου και αναδεικνύει πόσα μυστικά εξακολουθούν να κρύβουν τα τροπικά δάση της Αυστραλίας.

Πώς πιάνει τα θηράματά της

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology, αποκαλύπτει ότι η αράχνη ζει αποκλειστικά σε δέντρα που φιλοξενούν αποικίες των συγκεκριμένων μυρμηγκιών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παραμένει κρυμμένη σε ιστούς κάτω από φύλλα, ενώ με τη δύση του ηλίου ξεκινά μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία κατασκευής της παγίδας της.

Αρχικά κατεβαίνει περίπου μισό μέτρο από το καταφύγιό της και δημιουργεί ένα σημείο αγκύρωσης με μεταξωτό νήμα. Στη συνέχεια, επί ώρες υφαίνει μια κωνική κατασκευή από δεκάδες γραμμές τάσης, τις οποίες καλύπτει με λεπτότερο μετάξι πριν αποσυρθεί σε ασφαλή θέση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος μηχανισμός, ο οποίος ενεργοποιείται όχι από την ίδια την αράχνη αλλά από το θήραμα. Όταν ένα πράσινο δενδρόμυρμηγκι πλησιάσει και δαγκώσει την παγίδα, η συσσωρευμένη ενέργεια απελευθερώνεται ακαριαία, εκτοξεύοντας το μυρμήγκι προς τον κεντρικό ιστό της αράχνης.

Η επιτάχυνση φτάνει ακραίες δυνάμεις G

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Ajay Narendra του Πανεπιστημίου Macquarie, δήλωσε ότι η ισχύς του μηχανισμού είναι εντυπωσιακή. Όπως εξήγησε, η επιτάχυνση που δέχεται το μυρμήγκι αντιστοιχεί σε δυνάμεις περίπου δεκαπέντε φορές μεγαλύτερες από τις ακραίες δυνάμεις G που βιώνουν οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.

Οι παρατηρήσεις των ερευνητών αποκάλυψαν ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο: η αράχνη φαίνεται να κυνηγά αποκλειστικά το συγκεκριμένο είδος μυρμηγκιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη και όταν οι επιστήμονες τοποθέτησαν άλλα νυκτόβια μυρμήγκια κοντά στην παγίδα, η αράχνη δεν κατάφερε να τα συλλάβει. Το γεγονός αυτό οδήγησε την ερευνητική ομάδα στην υπόθεση ότι η παγίδα ενδέχεται να περιέχει χημικές ουσίες ή φερομόνες που προσελκύουν και ταυτόχρονα προκαλούν επιθετική αντίδραση στα πράσινα μυρμήγκια, ωθώντας τα να δαγκώσουν το μετάξι και να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό.

Τα μυρμήγκια θεωρούνται γενικά δύσκολη λεία για τις αράχνες, καθώς διαθέτουν ισχυρές χημικές άμυνες, ενώ ορισμένα είδη μπορούν να τσιμπήσουν ή να κινητοποιήσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μεγάλο αριθμό ομοειδών τους για την αντιμετώπιση ενός θηρευτή.