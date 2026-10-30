Από τα εμπόδια στη συμμετοχή: Ένα νέο μονοπάτι για την Πάρνηθα - iefimerida.gr

Με στόχο να κάνει τη φύση πιο προσβάσιμη σε όλους, το Kaizen Foundation στήριξε τη δημιουργία του πρώτου Μονοπατιού Προσβασιμότητας σε Εθνικό Δρυμό της χώρας, στην Πάρνηθα.

Ο διεθνής κοινωφελής οργανισμός που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, συνέβαλε στην υλοποίηση ενός έργου που ανταποκρίνεται σε μια ουσιαστική κοινωνική ανάγκη: τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες να απολαμβάνουν το φυσικό περιβάλλον με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Μια εκδρομή στο βουνό, μια βόλτα ανάμεσα στα δέντρα ή λίγες ώρες με φίλους και οικογένεια αποτελούν για πολλούς απλές επιλογές της καθημερινότητας. Για άλλους, όμως, τέτοιες δραστηριότητες απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία ή παραμένουν ανέφικτες. Οι απότομες κλίσεις, το ανώμαλο έδαφος και η απουσία κατάλληλων υποδομών μπορούν να αποκλείσουν ανθρώπους από φυσικούς χώρους, περιορίζοντας παράλληλα τις ευκαιρίες τους για αναψυχή και κοινωνική επαφή.

Η σημασία της νέας υποδομής στην Πάρνηθα βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη διάσταση. Η προσβασιμότητα δεν αφορά αποκλειστικά τη μετακίνηση από ένα σημείο σε ένα άλλο. Συνδέεται με την ελευθερία της επιλογής, την προσωπική αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει σε δραστηριότητες χωρίς να εξαρτάται από την ανάγκη συνεχούς βοήθειας. Όταν οι χώροι σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές ανάγκες, περιορίζονται και οι συνθήκες που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο αφιέρωμα του iefimerida.