Ερευνητές ανακάλυψαν άγνωστο νησί στην Ανταρκτική - iefimerida.gr

Μια διεθνής επιστημονική αποστολή εντόπισε άγνωστο νησί στη Θάλασσα Weddell, στην Ανταρκτική.

Η ανακάλυψη, σύμφωνα με το Spiegel, ρίχνει νέο φως στη χαρτογράφηση και τις πολικές έρευνες.

Από τις 8 Φεβρουαρίου 2026, μια διεθνής ομάδα 93 επιστημόνων εξερευνά τη βορειοδυτική Θάλασσα Weddell της Ανταρκτικής με το παγοθραυστικό «Polarstern» του Ινστιτούτου Alfred Wegener.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή επικεντρώνεται σε μια κρίσιμη περιοχή για τα παγκόσμια ωκεάνια ρεύματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκροή πάγου και νερού από την παγοκρηπίδα Larsen και στη σημαντική μείωση του θαλάσσιου πάγου τα τελευταία χρόνια.

«Polarstern» του Ινστιτούτου Alfred Wegener / Φωτογραφία: AP

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την ομάδα να διακόψει προσωρινά τις έρευνες και να αναζητήσει καταφύγιο στην υπήνεμη πλευρά της νήσου Joinville. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι επιστήμονες εντόπισαν απροσδόκητα ένα άγνωστο νησί, το οποίο μέχρι τότε εμφανιζόταν στους ναυτικούς χάρτες μόνο ως πιθανή επικίνδυνη ζώνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τυχαία ανακάλυψη

«Καθώς πηγαίναμε, ο ναυτικός χάρτης έδειχνε μια περιοχή με ανεξερεύνητους ναυτικούς κινδύνους, αλλά δεν ήταν σαφές τι ήταν ή από πού προέρχονταν οι πληροφορίες», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη στιγμή της ανακάλυψης, ο επιστήμονας του «AWI» Simon Dreutter εξήγησε ότι ο ναυτικός χάρτης υποδείκνυε μια περιοχή με ανεξερεύνητους κινδύνους, γεγονός που κίνησε την περιέργειά του.

Νησί στην Ανταρκτική / Φωτογραφία: Ινστιτούτο Alfred Wegener

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι παρατήρησαν ένα «παγόβουνο» με ασυνήθιστη όψη, το οποίο αποδείχθηκε βραχώδης σχηματισμός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νησί στην Ανταρκτική που μοιάζει με παγόβουνο / Φωτογραφία: Ινστιτούτο Alfred Wegener

«Κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, είδαμε κάτι που φαινόταν να είναι ένα «παγόβουνο» που φαινόταν κάπως βρώμικο» δήλωσε, προσθέτοντας: «Μετά από πιο προσεκτική εξέταση έγινε σαφές ότι πλησιάζαμε σε ένα νησί».

Νησί στην Ανταρκτική / Φωτογραφία: Ινστιτούτο Alfred Wegener

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χαρτογράφηση του άγνωστου νησιού

Οι πλοηγοί κατηύθυναν προσεκτικά το «Polarstern» προς το σημείο, διατηρώντας ασφαλές βάθος κάτω από την καρίνα. Με τη χρήση πολυδσμικού ηχοβολιστή και drone, το νησί χαρτογραφήθηκε συστηματικά για πρώτη φορά.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι έχει μήκος περίπου 130 μέτρα, πλάτος 50 μέτρα και ύψος 16 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Παράλληλα, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι εμφανιζόταν στους χάρτες μετατοπισμένο κατά περίπου ένα ναυτικό μίλι από την πραγματική του θέση, ενώ στις δορυφορικές εικόνες ήταν δύσκολο να διακριθεί από τα παγόβουνα.

Ένα εύρημα με επιστημονική σημασία

Το νησί παραμένει ανώνυμο και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διεθνής διαδικασία για την ονομασία και την καταχώρισή του σε ναυτικούς χάρτες και επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Η ενσωμάτωση των νέων στοιχείων θεωρείται κρίσιμη για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της ακρίβειας των βαθυμετρικών χαρτών.

Νησί στην Ανταρκτική / Φωτογραφία: Ινστιτούτο Alfred Wegener

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η αποστολή προσέφερε πολύτιμα δεδομένα για τη μείωση των βαθέων υδάτων της Ανταρκτικής και την εκροή ψυχρών μαζών νερού από τις παγοκρηπίδες Larsen, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τα παγκόσμια ωκεάνια ρεύματα και το κλίμα.

Σχολιάζοντας τα πρώτα ευρήματα της μελέτης SWOS, ο επικεφαλής της αποστολής, Christian Haas, υπογράμμισε τη σημαντική μεταβλητότητα του πάχους του πάγου.

«Το πάχος του πάγου έδειξε σημαντική περιφερειακή μεταβλητότητα» ανέφερε, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις των μεταβολών αυτών στο πολικό περιβάλλον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή ολοκληρώθηκε σήμερα, 9 Απριλίου 2026, στα Νησιά Φόκλαντ, ενώ το «Polarstern» θα επιστρέψει στο Μπρέμερχαφεν στα μέσα Μαΐου, μεταφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την κατανόηση των κλιματικών εξελίξεων στον Νότιο Ωκεανό.