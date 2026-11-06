Το 2026 θα είναι πιθανόν η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ -Τα στοιχεία του Copernicus - iefimerida.gr

Το 2026 θα είναι «πιθανόν» η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο, έκρινε σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus (Κοπέρνικος).

Το 2026 θα ξεπεράσει το όριο του 1,5 °C

Κυρίως ύστερα από ρεκόρ θερμοκρασίας που καταγράφηκε για μήνα Οκτώβριο υπό την επίδραση ενός αξιοσημείωτου φαινομένου Ελ Νίνιο που ήρθε να προστεθεί στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως αναφλερεται «Το 2026 θα είναι πολύ πιθανόν η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με περίπου 20% πιθανότητες να φτάσει ή να ξεπεράσει το 2024, που είναι προσώρας η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ», σημείωσε το Copernicus στο μηνιαίο δελτίο του.

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Εξάλλου είναι «πλέον σχεδόν σίγουρο ότι το 2026 θα ξεπεράσει το όριο του 1,5 °C σε σχέση με τα μέσα προβιομηχανικά επίπεδα, και θα γίνει έτσι το δεύτερο ημερολογιακό έτος που θα ξεπεράσει αυτό το όριο μετά το 2024», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του.

Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι ο πιο φιλόδοξος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού έχει χαθεί, καθώς για να θεωρηθεί επισήμως ξεπερασμένος θα πρέπει το όριο αυτό να ξεπερνιέται για πολύ μεγαλύτερη περίοδο. Ωστόσο οι επιστήμονες συγκλίνουν στο ότι η τουλάχιστον προσωρινή υπέρβαση αυτή φαίνεται ως αναπόφευκτη και θα μπορούσε ακόμη και να γίνει πραγματικότητα ως το 2030.

Το Copernicus εξάλλου επισήμανε ότι ο Οκτώβριος του 2026 ήταν, σε παγκόσμια κλίμακα, ο ζεστότερος μήνας Οκτώβριος που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη με μέση θερμοκρασία αέρα υψηλότερη κατά 1,75 °C αυτής της προβιομηχανικής εποχής.

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«Πρόκειται για τον τρίτο διαδοχικό μήνα που ξεπερνά το όριο του 1,5°C”, τόνισε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο.

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών και των θαλασσών του πλανήτη έφτασαν επίσης σε επίπεδα ρεκόρ για μήνα Οκτώβριο.

«Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών, εκτός των πολικών περιοχών, έφτασε τους 20,95°C - επίπεδο ρεκόρ για μήνα Οκτώβριο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2023», σύμφωνα με το Copernicus.

Στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, όπου οι συνθήκες που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο συνέχισαν να εντείνονται, η μηνιαία ανωμαλία στη θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας «έφτασε σε ιστορικά υψηλό (επίπεδο) 3,21°C, ξεπερνώντας υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενα φαινόμενα Ελ Νίνιο πολύ ισχυρής έντασης», διευκρίνισε.

Στις 21 Οκτωβρίου, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι το τρέχον φαινόμενο Ελ Νίνιο -φυσικό φαινόμενο που προκαλεί άνοδο των παγκόσμιων θερμοκρασιών και επιδείνωση των ακραίων φαινομένων στον πλανήτη-- θα μπορούσε να είναι «πρωτοφανές» και «να ξεπεράσει κυριολεκτικά» τις τρέχουσες κλίμακες παρακολούθησης.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ