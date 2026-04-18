Ζεστή σοκολάτα των... 1.000 δολαρίων: Τι είναι το πολυτελές κοκτέιλ Versailles Velour - iefimerida.gr

Το Benjamin Steakhouse στο Midtown αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη της γαστρονομικής υπερβολής, παρουσιάζοντας ένα νέο κοκτέιλ ζεστής σοκολάτας που μοιάζει περισσότερο με κόσμημα παρά με ρόφημα. Το Versailles Velour, όπως ονομάζεται, κοστίζει έως και 1.000 δολάρια το ποτήρι και, όπως αναφέρει η New York Post, στοχεύει σε όσους θέλουν να ζήσουν μια εμπειρία απόλυτης χλιδής.

Ένα κοκτέιλ που μοιάζει με συνεργασία Μίδα και Willy Wonka

Το Versailles Velour είναι ένα τριπλό επίπεδο σοκολατένιας πολυτέλειας, φτιαγμένο με πέντε premium αποστάγματα και διακοσμημένο με φύλλα χρυσού. Το εστιατόριο το περιγράφει ως «αναβαθμισμένο espresso martini», εμπνευσμένο από τη μεγαλοπρέπεια της γαλλικής αυλής. Η πραγματική ιστορία, όμως, ξεκινά πολύ πιο απλά.

Ο μπάρμαν Victor Dedushaj αποκάλυψε ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν ένας πελάτης με «εκλεπτυσμένο γούστο» ζήτησε κάτι που θα άφηνε άφωνη τη σύζυγό του, λάτρη της ζεστής σοκολάτας. Όταν ο Dedushaj ρώτησε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Πήγαινε μέχρι τέλους».

Τα υλικά που εκτοξεύουν την τιμή

Το κοκτέιλ περιλαμβάνει Mozart Chocolate Liqueur, Bailey’s, Kahlúa, φρέσκο espresso, ζεστό γάλα και bitters πορτοκαλιού. Η τιμή, όμως, ανεβαίνει λόγω δύο εξαιρετικά ακριβών αποσταγμάτων: Hennessy Richard και Grand Marnier Quintessence.

Μόλις 60 ml από το καθένα κοστίζουν 400 και 600–700 δολάρια αντίστοιχα. Στο ποτήρι του Versailles Velour καταλήγουν περίπου 45 ml Hennessy και 30 ml Grand Marnier, δημιουργώντας ένα ρόφημα που είναι κυριολεκτικά… χρυσάφι.

Η κορυφή καλύπτεται με βελούδινη σαντιγί και βρώσιμα φύλλα χρυσού 24 καρατίων, ενώ προστίθεται και ένα σοκολατένιο διακοσμητικό με λογότυπο, αξίας περίπου 100 δολαρίων.

Μια γεύση που θυμίζει «βουτιά σε ποτάμι σοκολάτας»

Το αποτέλεσμα είναι ένα ποτό τόσο εντυπωσιακό που μοιάζει σχεδόν κρίμα να το πιεις. Η γεύση του, σύμφωνα με τη New York Post, είναι πλούσια, έντονη και αλκοολούχα, θυμίζοντας μια πολυτελή εκδοχή ιρλανδικού καφέ με επίγευση που παραπέμπει σε σκηνή από τον «Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας».

Οι πελάτες ίσως μπουν στον πειρασμό να γλείψουν μέχρι και το ποτήρι, γνωρίζοντας ότι κάθε σταγόνα κοστίζει όσο ένα πλήρες γεύμα στο εστιατόριο.

Ένα επιδόρπιο-digestif για όσους αναζητούν το «εξαιρετικό»

Παρότι το Versailles Velour λειτουργεί ουσιαστικά ως αλκοολούχο επιδόρπιο, ο Dedushaj επιμένει ότι συνδυάζεται ιδανικά με τα γλυκά του εστιατορίου, όπως τιραμισού ή τάρτα με καρύδια πεκάν. Προειδοποιεί μόνο να αποφεύγονται οι όξινες γεύσεις, που αλλοιώνουν το προφίλ του ποτού.

Το κοκτέιλ εντάσσεται πλέον στην κατηγορία των υπερπολυτελών δημιουργιών των steakhouse, δίπλα σε χρυσές μπριζόλες και πανάκριβες σάλτσες.

Δεν είναι καν η ακριβότερη σοκολάτα της πόλης

Παρά την τιμή του, το Versailles Velour δεν κατέχει το ρεκόρ. Το Serendipity 3 είχε παρουσιάσει το 2023 μια παγωμένη σοκολάτα αξίας 250.000 δολαρίων, διακοσμημένη με διαμάντια, για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σε μια εποχή όπου πολλοί περιορίζουν το αλκοόλ και αναζητούν οικονομικότερες επιλογές, η ύπαρξη ενός κοκτέιλ των 1.000 δολαρίων μπορεί να φαίνεται προκλητική. Ο Dedushaj, ωστόσο, πιστεύει ότι η αγορά της υπερπολυτέλειας δεν θα εξαφανιστεί ποτέ.

Πού σερβίρεται

Για όσους βρεθούν εκεί και θέλουν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, το Versailles Velour διατίθεται αποκλειστικά στο: Benjamin Steakhouse (52 E. 41st St.) και Sea Fire Grill (158 E. 48th St.) στη Νέα Υόρκη.