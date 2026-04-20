Το τυρί που είναι πρωταθλητής πρωτεΐνης: Περιέχει περισσότερη από κάποια κρέατα - iefimerida.gr

Συχνά κατηγορείται για τα λιπαρά και τις θερμίδες του, όμως το τυρί μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο για την υγεία, αρκεί να γίνει η σωστή επιλογή.

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Nina Voit, υπάρχει ένα είδος τυριού που ξεχωρίζει, όχι μόνο ανάμεσα στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά, αλλά ακόμη και σε σχέση με το κρέας: η παρμεζάνα

Αν και όλα τα τυριά έχουν ως βάση το γάλα, η περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη μπορεί να διαφέρει εντυπωσιακά. Το «μυστικό» βρίσκεται στην υγρασία: όσο πιο σκληρό είναι ένα τυρί, τόσο λιγότερο νερό περιέχει και τόσο πιο συμπυκνωμένα είναι τα θρεπτικά του συστατικά.

Το αποτέλεσμα; Η παρμεζάνα φτάνει περίπου τα 38 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια, ποσότητα που ξεπερνά τις περισσότερες πηγές ζωικής πρωτεΐνης. Πρόκειται για ένα τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας, που συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, την αποκατάσταση των ιστών και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Ακολουθούν σε υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης το Emmental και το Comté, με περίπου 28-30 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια, ιδανικές επιλογές για όσους αναζητούν πιο ήπια γεύση χωρίς να θυσιάζουν τη θρεπτική αξία.

Πόσο τυρί είναι αρκετό και πότε να το καταναλώνουμε

Η σωστή ποσότητα είναι το «κλειδί». Η ειδικός προτείνει μια απλή μέθοδο: μια μερίδα ίση με το μέγεθος του δείκτη και του μέσου δαχτύλου μαζί, δηλαδή περίπου 30 γραμμάρια. Μια τέτοια ποσότητα παρμεζάνας αποδίδει γύρω στα 11 γραμμάρια πρωτεΐνης, όσο δηλαδή δύο μικρά αυγά.

Η κατανάλωση τυριού προτιμάται το πρωί ή το μεσημέρι, καθώς παρέχει ενέργεια με διάρκεια μέσα στην ημέρα. Το βράδυ καλό είναι να αποφεύγεται σε μεγάλες ποσότητες, καθώς επιβαρύνει την πέψη. Για όσους αθλούνται, συνιστάται μετά την προπόνηση και όχι πριν, ώστε να μην «ανταγωνίζεται» την ενέργεια που χρειάζονται οι μύες.

Η σημασία της ποιότητας

Δεν έχουν όλα τα τυριά την ίδια διατροφική αξία. Τα βιομηχανοποιημένα, παστεριωμένα προϊόντα μπορεί να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, όμως συχνά υστερούν σε «ζωντανά» θρεπτικά στοιχεία. Αντίθετα, τα τυριά από ωμό γάλα περιέχουν φυσικά βακτήρια που διευκολύνουν την πέψη και ενισχύουν τη λειτουργία του εντέρου.

Το συμπέρασμα: Το τυρί δεν είναι εχθρός, είναι μια εξαιρετική τροφή, όταν καταναλώνεται με μέτρο και είναι ποιοτικό. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η παρμεζάνα, μπορεί να αποδειχθεί πραγματικός πρωταθλητής πρωτεΐνης.