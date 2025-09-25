Tripadvisor: Μια ελληνική ταβέρνα στον Καναδά στα 10 τοπ εστιατόρια του κόσμου -Ποια άλλα ξεχώρισαν - iefimerida.gr

Τα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και κάνουν ακριβώς αυτό που λέει το όνομά τους.

Οι χρήστες του TripAdvisor ψηφίζουν τα αγαπημένα τους μέρη, αξιοθέατα και εστιατόρια σε όλο τον κόσμο, οπότε οι νικητές πρέπει να έχουν προταθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους.

Η λίστα «Best of the Best Restaurants» μόλις αποκαλύφθηκε, με οκτώ διαφορετικές κατηγορίες που εκτείνονται από γκουρμέ fine dining μέχρι φιλικά προς τα κατοικίδια στέκια. Αλλά το μεγάλο βραβείο, αυτό που κάθε εστιάτορας πραγματικά επιθυμεί, είναι το «All Time Best».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν ολοκαίνουριο τίτλο, που απονέμεται στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης επετείου του TripAdvisor. Είναι μια αναγνώριση για «εκείνους που έλαβαν μεγάλο όγκο εξαιρετικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητα του Tripadvisor» καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοστού πρώτου αιώνα.

Το εστιατόριο που κέρδισε φέτος ήταν το Bodegas Mezquita Céspedes στην ισπανική πόλη της Κόρδοβα. Αυτό το μικρό εστιατόριο τάπας είναι «αγαπημένο στους κριτικούς για τα αυθεντικά τοπικά πιάτα του και τη ζεστή φιλοξενία του» και έχει εξαιρετική βαθμολογία 4,6 αστέρων από 13.000 κριτικές. Από αυτές, οι 9.500 ήταν πέντε αστέρων.

Αγαπημένο στέκι των ντόπιων στη Λισαβόνα, το Floresta Das Escadinhas, κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Στεγασμένο σε μια παλιά εκκλησία, είναι ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό μέρος για να δοκιμάσεις μερικά από τα καλύτερα ψάρια που θα φας ποτέ. Πρόσφατες κριτικές επαινούν την «θεαματική κουζίνα και το πολύ φιλικό και προσεκτικό προσωπικό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τρίτη θέση πέρασε στον Ατλαντικό και κατέληξε στο Balkan Mediterranean Restaurant, στην καναδική πόλη Μπανφ. Άνοιξε αρχικά από έναν Έλληνα μετανάστη πρώτης γενιάς και προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία, που περιλαμβάνει «σπάσιμο πιάτων και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς» μία φορά την εβδομάδα.

«Φρέσκια μεσογειακή κουζίνα στην καρδιά του Μπανφ. Ιδρύθηκε το 1984. Η γιαγιά μας έζησε μέχρι τα 103 της χρόνια για έναν λόγο — η φρέσκια και υγιεινή διατροφή της Ελλάδας. Οι οικογενειακές μας συνταγές τιμούν τις παραδόσεις της Μεσογείου, με μια μεγάλη ποικιλία από πιο ελαφριές χορτοφαγικές επιλογές και επιλεγμένα halal κρέατα. Ελάτε μαζί μας κάθε εβδομάδα στη "Ελληνική Βραδιά" με χορό της κοιλιάς, σπάσιμο πιάτων και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς! Το διάσημο, δωρεάν ζωντανό dinner show του Μπανφ. Ώπα!», αναφέρει το εστιατόριο στην περιγραφή του.

Τα «All-Time Best Restaurants» του TripAdvisor

Αυτά είναι τα παγκοσμίου κλάσης εστιατόρια που βρέθηκαν στο Top 10 «All Time Best», σύμφωνα με τα Travellers’ Choice Awards:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Bodegas Mezquita Céspedes, Ισπανία Floresta Das Escadinhas, Πορτογαλία The Balkan Mediterranean Restaurant, Καναδάς Fellini, Ουρουγουάη Restaurante Marius Degustare, Βραζιλία The Witchery Restaurant, Ηνωμένο Βασίλειο Vivi Cafe, Ιταλία GYOPAO Gyoza Roppongi, Ιαπωνία Tower Tandoori Restaurant, Ηνωμένο Βασίλειο Gabah Indonesian Cuisine, Ινδονησία

Στην 14η θέση βρίσκεται και ένα ακόμη ελληνικό εστιατόριο που βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, το Olondi Restaurant.

Το Olondi Restaurant στην Κρήτη

«Αυτό το οικογενειακό εστιατόριο στην Κρήτη διαθέτει μια εκπληκτική θέα στη θάλασσα, που κάνει το γεύμα εκεί ακόμα πιο ξεχωριστό. Δοκιμάστε τα εξαιρετικά θαλασσινά, από το ψητό χταπόδι μέχρι τις γαρίδες και το λαβράκι που φιλετάρεται μπροστά σας, όλα είναι φρέσκα, γεμάτα γεύση και σε γενναιόδωρες μερίδες. Η εξυπηρέτηση είναι άψογη. Είναι ιδανικό τόσο για μεγάλες παρέες όσο και για μια ρομαντική βραδιά, αναφέρει η περιγραφή.

Οι άλλες ελληνικές διακρίσεις στο TripAdvisor

Οι ελληνικές διακρίσεις όμως συνεχίζονται και στις άλλες κατηγορίες των βραβείων. Στην κατηγορία «Casual Dining», στην 8η θέση, βρίσκουμε ένα αθηναϊκό εστιατόριο, το «Thes Greek Creative Cuisine» ενώ στην 25η θέση το «Petousis Restaurant» στην Κρήτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Thes Greek Creative Cuisine στην Αθήνα

Στην κατηγορία «Hidden Gems», βρίσκουμε μερικά ελληνικά διαμαντάκια, στην 14η θέση το «Symposio Restaurant» στην Αθήνα και στην 17η θέση το «Theodosi Restaurant» στην Κρήτη.

Για βραδινό ραντεβού, το TripAdvisor προτείνει το «Ginger A La Carte Restaurant», που βρίσκεται στην 9η θέση, το «Mylos A La Carte Restaurant», στην 14η θέση και το «Blue Bay A la Carte Restaurant» στην 19η θέση, που βρίσκονται και τα τρία στη Ρόδο.

Το Mylos A La Carte Restaurant στη Ρόδο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην pet-friendly κατηγορία συναντάμε και πάλι το κρητικό «Olondi Restaurant», που βρίσκεται στην 5η θέση ενώ στην κατηγορία «vegan-vegeterian» βρίσκουμε το Nostos, επίσης στην Κρήτη (11η θέση).