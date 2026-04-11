Έκπληκτοι όσοι ανακαλύπτουν σε τι χρησιμεύει η «αγκαθωτή» πλευρά του τρίφτη - iefimerida.gr

Ο τρίφτης, το μεταλικό σκεύος που βρίσκεται σε κάθε κουζίνα, δεν αξιοποιείται στο έπακρο.

Στην πράξη, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν συστηματικά μόνο μία ή δύο από τις πλευρές του. Ωστόσο, καθεμία εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό και μπορεί να διευκολύνει ποικίλες παρασκευές, αρκεί να γνωρίζει κανείς τη σωστή χρήση της.

Οι πιο διαδεδομένες είναι οι πλευρές που επιτρέπουν το ψιλό ή μεσαίο τρίψιμο. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τυριά όπως αυτά για φοντί, για γκρουγιέρ πάνω σε ζυμαρικά ή για παρμεζάνα που ολοκληρώνει σαλάτες. Με αυτές επιτυγχάνονται ομοιόμορφα, μαλακά τρίμματα, ιδανικά για κάθε συνταγή.

Σε τι χρησιμεύει η «αγκαθωτή» πλευρά του τρίφτη;

Υπάρχει, ωστόσο, μία πλευρά που συχνά παραμελείται: εκείνη με τις μικρές, αστεροειδείς οπές. Συχνά αποκαλείται «αγκαθωτή» και προκαλεί απορία σε πολλούς χρήστες, καθώς η χρήση της δεν είναι ευρέως γνωστή.

Ακόμη και οι ερασιτέχνες μάγειρες μπορούν να επωφεληθούν από τη σωστή αξιοποίησή του τρίφτη, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πρακτικό εργαλείο. Είναι ιδανική για να τρίψετε πολύ λεπτά υλικά όπως σκόρδο, φρέσκο τζίντζερ ή μοσχοκάρυδο, απελευθερώνοντας τα αρώματά τους σε παρασκευές που σιγομαγειρεύονται.

Η διαδικασία είναι απλή και ασφαλής: κρατήστε ένα μικρό κομμάτι από το υλικό σταθερά με τα δάχτυλα και τρίψτε το απαλά πάνω στην επιφάνεια. Έτσι, δημιουργείται μια λεπτή και ομοιογενής υφή, κατάλληλη για σάλτσες, μαρινάδες και καρυκεύματα.

Ιδανική για άρωμα, υφή και διακόσμηση

Η συγκεκριμένη πλευρά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το ξύσμα εσπεριδοειδών, όπως λεμόνι ή πορτοκάλι, προσδίδοντας ένταση σε φαγητά και γλυκά. Παράλληλα, ενδείκνυται για τη μετατροπή πολύ σκληρών τυριών, όπως παρμεζάνα ή πεκορίνο, σε λεπτή σκόνη.

Επιπλέον, είναι κατάλληλη για την επεξεργασία μικρών και τρυφερών λαχανικών, όπως ραπανάκι ή καρότο, δημιουργώντας λεπτές διακοσμητικές προσθήκες που ενισχύουν τόσο την εμφάνιση όσο και την υφή ενός πιάτου.