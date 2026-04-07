Τι πρέπει να κάνεις αν η ζύμη για τα πασχαλινά κουλουράκια τρίβεται -Τα tips από ζαχαροπλάστες - iefimerida.gr

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να φτιάξεις και να ζυμώσεις σπιτικά πασχαλινά κουλουράκια που να έχουν τέλεια υφή και να μην διαλύονται στο πλάσιμο.

Όσο περίεργο και αν φαίνεται, τα σπιτικά πασχαλινά κουλουράκια μοιάζουν με τους κουραμπιέδες. Είναι δηλαδή εύκολα σε γενικές γραμμές, αρκεί να επιλέξεις αγνά υλικά και να προσέξεις το ανακάτεμα της ζύμης ώστε να γίνει μαλακή και να μην ξεραθεί. Το καλό είναι ότι τα βασικά τους υλικά είναι λίγα και απλά. Πρακτικά, το σημαντικότερο είναι να πάρουμε καλό βούτυρο γάλακτος για να έχουν δυνατά αρώματα και έντονη γεύση.

Συνταγή για πασχαλινά κουλουράκια

Υλικά για 30 κομμάτια

400 γρ. αγελαδινό βούτυρο

250 γρ. ζάχαρη άχνη

2 αυγά για τη ζύμη + 1 για την επάλειψη

750 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

μια πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το βούτυρο και το χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για 10 λεπτά μέχρι να μαλακώσει καλά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα για άλλα 10 λεπτά μέχρι να λιώσει και να ασπρίσει το μείγμα. Ρίχνουμε τα δύο αυγά και χτυπάμε 2-3 λεπτά ακόμα. Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι και το ανακατεύουμε με το μπέικιν και το αλάτι. Προσθέτουμε λίγο λίγο το μείγμα στον κάδο του μίξερ και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να δημιουργηθεί μια απαλή ζύμη με αρκετή υγρασία. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Στρώνουμε 2 ταψιά με λαδόκολλα και πλάθουμε κουλούρια (25 γραμμάρια το καθένα). Τα τοποθετούμε στα ταψιά αφήνοντας κενό μεταξύ τους για να φουσκώσουν χωρίς να κολλήσουν. Σε ένα μπολάκι χτυπάμε το τρίτο αυγό με ένα σφηνάκι νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε τα κουλούρια με το μείγμα για να γυαλίσουν στο ψήσιμο και να πάρουν χρώμα. Ψήνουμε για 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν τα κουλουράκια.

Γιατί τρίβεται η ζύμη

Ο λόγος που τρίβεται η ζύμη είναι επειδή δεν έχουμε την απαραίτητη υπομονή. Όταν βιαζόμαστε να ανακατέψουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη, και δεν περιμένουμε να μαλακώσουν και να λιώσουν, η ζύμη κάνει κόμπους και κόβεται σε μικρά κομματάκια. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ρίχνουμε το αλεύρι όλο μαζί και όχι κουταλιά κουταλιά, και μάλιστα χωρίς να το έχουμε κοσκινίσει. Οι ειδικοί φυσικά δίνουν τα δικά τους ιδιαίτερα tips και τις λεπτομέρειες να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση:

