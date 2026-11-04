«Το μυστικό για να φτιάξετε την τέλεια ομελέτα με πατάτες είναι να μαγειρέψετε τις πατάτες σε κρύο λάδι», λέει Ισπανός σεφ - iefimerida.gr

Η ομελέτα με πατάτες είναι από τα πιο απλά, γρήγορα και νόστιμα πιάτα που μπορείτε να απολαύσετε, το οποίο είναι παράλληλα πλούσιο σε πρωτεΐνη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η πρόταση του σεφ Álvaro de Zuleta για την τέλεια ομελέτα στοχεύει σε μια κρεμώδη υφή, αποφεύγοντας το στεγνό αποτέλεσμα. Το μυστικό είναι η προσθήκη της πατάτας σε κρύο λάδι για να αποκτήσει μελωμένη υφή.

Η διαδικασία ξεκινά με το κόψιμο της πατάτας σε λεπτές φέτες, οι οποίες μαγειρεύονται σε μέτρια φωτιά για 20-25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Ακολούθως, η ένταση της φωτιάς αυξάνεται για να ροδίσουν εξωτερικά.

Μετά το τηγάνισμα, οι πατάτες στραγγίζονται και αναμιγνύονται ζεστές με τα χτυπημένα αυγά και το καραμελωμένο κρεμμύδι. Το μίγμα αφήνεται να ξεκουραστεί για πέντε λεπτά ώστε να ομογενοποιηθούν οι γεύσεις και οι υφές.

Το τελικό μίγμα περιχύνεται σε καυτό τηγάνι και ψήνεται για δύο με τρία λεπτά από κάθε πλευρά. Η ομελέτα αναποδογυρίζεται με τη βοήθεια ενός πιάτου για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο ψήσιμο και από την άλλη πλευρά.

Το αγαπημένο αυτό παραδοσιακό έδεσμα σηκώνει αμέτρητες παραλλαγές, καθώς μπορεί να εμπλουτιστεί με υλικά όπως τυρί, κρεμμύδι, λουκάνικο, ζαμπόν, πιπεριές ή τόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σεφ και γαστρονομικός δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Álvaro de Zuleta, μοιράστηκε τη δική του εκδοχή για την τέλεια ομελέτα.

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Κρεμώδης ομελέτα με έντονη γεύση

Η πρότασή του αναζητά την απόλυτη ισορροπία, αποφεύγοντας τόσο την υπερβολικά ρευστή υφή όσο και ένα στεγνό, συμπαγές αποτέλεσμα. Ο στόχος του είναι μια κρεμώδης ομελέτα, με το αυγό επαρκώς ψημένο, αλλά με γεμάτη και έντονη γεύση, επισημαίνει το as.com.

Σύμφωνα με τον De Zuleta, ένα από τα πιο θεμελιώδη σημεία της συνταγής είναι η θερμοκρασία του λαδιού κατά την προσθήκη της πατάτας στο τηγάνι.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, «το μυστικό είναι να τις προσθέσετε όταν το λάδι είναι ακόμα κρύο, χωρίς να περιμένετε να ζεσταθεί». Με αυτόν τον τρόπο, οι πατάτες αποκτούν μια μελωμένη υφή που χαρίζει στο πιάτο τη χαρακτηριστική του κρεμώδη αίσθηση.

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Τα υλικά και ο τρόπος παρασκευής

Για την παρασκευή της απαιτούνται μισό κιλό πατάτες, έξι αυγά, 100 γραμμάρια καραμελωμένο κρεμμύδι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και αλάτι.

Η διαδικασία ξεκινά με το καθάρισμα, το πλύσιμο και το κόψιμο των πατατών σε λεπτές φέτες πάχους περίπου τριών χιλιοστών. Στη συνέχεια, τοποθετούνται στο τηγάνι με αρκετό λάδι ώστε να καλυφθούν πλήρως.

Το μάτι ανάβει σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και μαγειρεύετε τις πατάτες για 20 με 25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν εντελώς. Αμέσως μετά, η ένταση της φωτιάς ανεβαίνει για ακόμα τρία με τέσσερα λεπτά, ώσπου να ροδίσουν εξωτερικά.

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Αφήνετε το μίγμα να ξεκουραστεί

Αφού αφαιρεθούν από το τηγάνι, οι πατάτες στραγγίζονται, αλατίζονται και το λάδι σουρώνεται, κρατώντας μόνο μία κουταλιά για το τέλος. Σε ένα μπολ χτυπάτε τα αυγά με μια πρέζα αλάτι, προσθέτετε ζεστές τις πατάτες μαζί με το καραμελωμένο κρεμμύδι, ανακατεύετε το μίγμα και το αφήνετε να ξεκουραστεί για πέντε λεπτά.

Τέλος, αλείφετε με λάδι ένα τηγάνι σε μέτρια προς υψηλή φωτιά, περιχύνετε το μίγμα και ψήνετε για δύο με τρία λεπτά. Αναποδογυρίζετε την ομελέτα με τη βοήθεια ενός πιάτου και ψήνετε από την άλλη πλευρά για άλλα δύο λεπτά ή ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός.

