Συνταγή για σπιτικά τυλιχτά με τα leftovers του πασχαλινού τραπεζιού -Αρνί, τζατζίκι, πατάτες, λαχανικά - iefimerida.gr

Με ό,τι απέμεινε από το πασχαλινό τραπέζι φτιάχνουμε τα πιο λαχταριστά σπιτικά σουβλάκια. Συνδυάζουμε κρέας, συνοδευτικά και σαλάτες, και δεν πετάμε τίποτα.

Όσο κόσμο και να καλέσουμε στο πασχαλινό τραπέζι και όσο και να φάμε όλοι μαζί το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα αλλά και το βράδυ της ίδιας μέρας, πάντα κάτι μένει. Σίγουρα θα περισσέψει αρκετό κρέας, κάποια ορεκτικά (τζατζίκι, τυροκαυτερή κ.λπ.), λίγα συνοδευτικά, π.χ. πατάτες φούρνου, ακόμα και σαλάτες. Μπορούμε βέβαια να τα μαζέψουμε όλα αυτά σε τάπερ και να τα βάλουμε στο ψυγείο για να έχουμε να τρώμε τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, ακόμα και έτσι έχουμε συγκεκριμένο περιθώριο χρόνου. Το θέμα είναι όχι μόνο να τα καταναλώσουμε αλλά και να τα ευχαριστηθούμε χωρίς να τα βαρεθούμε. Ένας τρόπος να τα μετατρέψουμε σε κάτι που αγαπάμε πολύ και δεν το βαριόμαστε ποτέ είναι να φτιάξουμε σπιτικά σουβλάκια. Άλλωστε, τα υλικά που μένουν από ένα τραπέζι σαν το πασχαλινό είναι πάνω-κάτω ό,τι έχει μέσα ένα κλασικό πιτόγυρο.

Σπιτικά τυλιχτά με αρνί

Υλικά για 4 άτομα

8 πίτες για σουβλάκια

800 γρ. ψητό αρνί, ψαχνό

250 γρ. πατάτες φούρνου, κομμένες σε λεπτά κομμάτια

2 ντομάτες, κομμένες μισές ροδέλες

1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές ροδέλες

8 κ.σ. τζατζίκι

Εκτέλεση

Σε ένα τηγάνι αντικολλητικό ζεσταίνουμε το κρέας σε μέτρια φωτιά για 2-3 λεπτά και το βράζουμε σε ένα πιάτο. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τις πατάτες. Περνάμε μία μία τις πίτες από το ίδιο τηγάνι για 1 λεπτό από την κάθε πλευρά ώστε να ζεσταθούν και να λαδωθούν από τα λίπη που έχουν αφήσει το κρέας και οι πατάτες. Ανοίγουμε μία μία μία τις πίτες και στρώνουμε μέσα το κρέας, το τζατζίκι, τις πατάτες, τις ντομάτες και τα κρεμμύδια. Τυλίγουμε προσεκτικά σε λαδόκολλες και σερβίρουμε αμέσως.

Tip

Εναλλακτικά μπορεί να ζεστάνετε το κρέας, τις πατάτες και τις πίτες στο γκριλ του φούρνου για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας και γυρίζοντάς τα λίγο για να πάρουν θερμοκρασία από όλες τις πλευρές.