Συνταγή: Σοκολατένιος κορμός με πασχαλινά κουλουράκια - iefimerida.gr

Με λαμπροκούλουρα από την πασχαλινή πιατέλα και πλούσια σοκολάτα κουβερτούρα φτιάχνουμε, σε λιγότερο από μισή ώρα, έναν λαχταριστό κορμό ψυγείου.

Όταν φτιάχνουμε σπιτικά πασχαλινά γλυκά πάντα φουρνίζουμε μεγάλες ποσότητες. Λίγο που δεν έχει νόημα να μπούμε σε όλο αυτόν τον κόπο για ένα μόνο ταψί, λίγο που θέλουμε να φιλέψουμε συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα, στο τέλος καταλήγουμε να έχει περάσει το Πάσχα και οι πιατέλες μας να είναι ακόμα γεμάτες. Κι εκεί είναι που έρχεται η ώρα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με αυτά τα κουλουράκια τα οποία μπορεί να έχουν χάσει λίγη από τη φρεσκάδα και την τραγανή υφή τους αλλά παραμένουν πεντανόστιμα και είναι κρίμα να πεταχτούν. Μια εύκολη και γρήγορη λύση είναι να τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα άλλο γλυκό το οποίο όμως να μη θέλει ιδιαίτερο χρόνο και κόπο. Γι' αυτό κι εμείς σας προτείνουμε τον all time classic κορμό.

Σοκολατένιος κορμός ψυγείου με πασχαλινά κουλουράκια

Υλικά για 8-10 μερίδες

500 γρ. πασχαλινά κουλουράκια, χοντροκομμένα

250 ml φρέσκο γάλα πλήρες

250 γρ. μαύρη κουβερτούρα, χοντροκομμένη

125 γρ. αγελαδινό βούτυρο, σε κυβάκια

μια πρέζα αλάτι

1 σφηνάκι κονιάκ

Εκτέλεση

﻿Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα και λίγο πριν πάρει βράση το αποσύρουμε από το ζεστό μάτι. Ρίχνουμε μέσα την κουβερτούρα, το βούτυρο, το αλάτι και το κονιάκ και ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να λιώσουν εντελώς και να ομογενοποιηθούν. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει για 5 λεπτά και προσθέτουμε τα κουλούρια. Ανακατεύουμε καλά και πλάθουμε το μείγμα σε μακρόστενο μπαστούνι. Το τυλίγουμε καλά σε λαδόκολλα ή μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα. Μόλις παγώσει καλά, το κόβουμε φέτες και σερβίρουμε.

Tips

-Σε αυτό τα γλυκό πάνε «γάντι» οι ξηροί καρποί, οπότε προσθέστε μια χούφτα αμύγδαλα για να γίνει πιο τραγανός και πιο νόστιμος ο κορμός σας.

-Μπορείτε επίσης να φτιάξετε τον κορμό με σοκολάτα γάλακτος ή ακόμα και με λευκή σοκολάτα.

-Μια καλή ιδέα είναι να του δώσετε φρουτένια γεύση προσθέτοντας σταφίδες, κράνμπερι ή αποξηραμένες φράουλες.

-Παραλλαγή: Μπορείτε να μετατρέψετε τον κορμό σε καριόκες βουτώντας τις φέτες σε λιωμένη σοκολάτα μέχρι να καλυφθεί όλη τους η επιφάνεια.