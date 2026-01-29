 Συνταγή: Λαχταριστό ριζότο με μανιτάρια -Το κόλπο για να χυλώνει πάντα τέλεια - iefimerida.gr
Συνταγή: Λαχταριστό ριζότο με μανιτάρια -Το κόλπο για να χυλώνει πάντα τέλεια

Ριζότο με μανιτάρια / Φωτογραφία: Shutterstock
ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
Το ριζότο είναι μια σχετικά εύκολη συνταγή που θέλει όμως τον τρόπο της για να γίνει σωστά.

Πλούσιο σε αρώματα, με βελούδινη υφή και δυνατή γεύση το ριζότο είναι ένα πιάτο στο οποίο δύσκολα μπορεί κάποιος να αντισταθεί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι προτιμάμε να το απολαμβάνουμε στα εστιατόρια, φτιαγμένο από τα χέρια επιδέξιων σεφ, κατά προτίμηση Ιταλών, παρά να το επιχειρούμε στο σπίτι. Γενικά έχει τη φήμη του «δύσκολου» αφού πρακτικά η συνταγή χρειάζεται να είσαι συνέχεια από πάνω για να μαγειρευτεί σωστά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν προσέξεις μια-δυο λεπτομέρειες και βάλεις μπόλικα φρέσκα υλικά το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Όλη η νοστιμιά κρύβεται στο σοτάρισμα του ρυζιού και στο σταδιακό μαγείρεμα του σε ζωμό. Το δικό τους ξεχωριστό ρόλο στο χύλωμα βέβαια, εκτός από τα ειδικά ρύζια που χρησιμοποιούμε επειδή έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε άμυλο (Αρμπόριο, Καρναρόλι κ.ά.), παίζουν η παρμεζάνα και το βούτυρο που μπαίνουν τελευταία στιγμή και λιώνουν ομοιόμορφα.

Διαβάστε τη συνταγή στο bovary.gr.

