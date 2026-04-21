Εύκολη συνταγή: Πίτα με ανθότυρο και μέλι -Αρωματική και ανάλαφρη - iefimerida.gr

Με το πιο νόστιμο φρέσκο τυρί της άνοιξης και μπόλικο μυρωδάτο μέλι φτιάχνουμε μια γλυκιά πίτα που γίνεται σε χρόνο μηδέν και λιώνει στο στόμα.

Η άνοιξη είναι η εποχή των φρέσκων τυριών και του μελιού. Από τον Απρίλιο ήδη ο ανθότυρος είναι στα καλύτερά του και όσο προχωράμε προς τον Μάιο οι κηρύθρες γεμίζουν με τα πρώτα ανθόμελα (πορτοκαλιάς, αγριολούλουδων κλπ.). Η αλήθεια είναι ότι αν έχουμε αυτά τα δύο υλικά δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο για να φτιάξουμε ένα γλυκό. Εύκολο, λαχταριστό και θρεπτικό, χωρίς πολλά λιπαρά και ζάχαρη. Άλλωστε η παράδοσή μας είναι γεμάτη από τέτοιες συνταγές: Μελόπιτα Σίφνου, κρητικά καλιτσούνια, κυπριακές τυρόπιτες κ.ο.κ. γι αυτό κι εμείς παίρνουμε έμπνευση από όλες αυτές τις νοστιμιές και σας προτείνουμε ένα απλό και ελαφρύ γλυκό που γίνεται με πέντε μόνο υλικά σε λιγότερό από μία ώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Shutterstock

Εύκολη πίτα με ανθότυρο και μέλι

Υλικά για 8-10 μερίδες

﻿ 750 γρ. φρέσκος ανθότυρος (ανάλατος)

750 γρ. φρέσκος ανθότυρος (ανάλατος) 250 γρ. ανθόμελο +4-5 κ.σ. για το γαρνίρισμα

5 αυγά

ξύσμα και χυμό από 1 λεμόνι, πορτοκάλι ή μοσχολέμονο (ακέρωτα)

μια πρέζα αλάτι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Εκτέλεση

Στο μπολ του μίξερ χτύπαμε σε μέτρια ταχύτητα τον ανθότυρο, το μέλι και τα αυγά για 5 λεπτά να ανακατευτούν καλά και να αφρατέψουν. Προσθέτουμε τον χυμό, το ξύσμα και το αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 1-2 λεπτά ακόμα μέχρι να έχουμε ένα λείο μείγμα (χωρίς κομματάκια και σβόλους). Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Με ένα πινέλο αλείφουμε ένα μέτριο ορθογώνιο ταψί με το ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε καλά με το αλεύρι (πάτο και τοιχώματα) για να μην κολλήσει το γλυκό στο ψήσιμο. Με μια σπάτουλα απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για 40 λεπτά μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει λίγο από πάνω. Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε 10 λεπτά να χλιάνει λίγο, κόβουμε και σερβίρουμε περιχύνοντας με το υπόλοιπο μέλι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tips

-Αντί για ορθογώνιο σκεύος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια στρογγυλή φόρμα (διαμέτρου 26-28 εκ.) και να σερβίρετε τη μελόπιτα σε πιατέλα κόβοντας την σε τρίγωνα κομμάτια σαν τούρτα.

-Για έξτρα γεύση μπορείτε να βάλετε στο μείγμα της πίτας μια χούφτα σταφίδες που πάνε πολύ με τον ανθότυρο και το μέλι αλλά και ξηρούς καρπούς, ειδικά τα καρύδια και τα πράσινα κελυφωτά φιστίκια ταιριάζουν πολύ σε αυτό το γλυκό.

-Απογειώστε το άρωμα της πίτας με φρέσκα μυρωδικά. Ψιλοκόψτε 4-5 φυλλαράκια δυόσμου, βασιλικού ή μέντας και προσθέστε τα στο μείγμα πριν το απλώσετε στη φόρμα.