Συνταγή: Μπαχαρένιος πουρές γλυκοπατάτας -Το τέλειο συνοδευτικό για το τραπέζι του Thanksgiving και όχι μόνο - iefimerida.gr

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών φτιάχνουμε αρωματικό και βελούδινο πουρέ από γλυκοπατάτες.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών δεν είναι δική μας γιορτή, αυτό όμως δεν μας εμποδίζει από το να τη γιορτάζουμε. Άλλωστε, η ημέρα αυτή είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να περάσουμε καλά με οικογένεια και φίλους, απολαμβάνοντας νόστιμα φαγητά.

Η μία επιλογή που έχουμε είναι να οργανώσουμε μια ωραία έξοδο σε κάποιο από τα σημεία της πόλης που προσφέρουν παραδοσιακά αμερικανικά πιάτα και εορταστική ατμόσφαιρα. Αν όμως έχουμε διάθεση να μείνουμε σπίτι μπορούμε να περιποιηθούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα μαγειρεύοντας και να μοιραστούμε στιγμές χαράς τρώγοντας, πίνοντας και στολίζοντας για τα Χριστούγεννα.

Ψητή γαλοπούλα, σάλτσα κράνμπερι, τάρτα κολοκύθας, σούπα σελινόριζας και φουρνιστά καρότα είναι μόνο μερικά από τα κλασικά φαγητά που φτιάχνουν οι Αμερικανοί εκείνη την ημέρα. Το πιο αγαπημένο και δημοφιλές όμως είναι ο πουρές γλυκοπατάτας που συνοδεύει ιδανικά οποιοδήποτε κύριο πιάτο κι αν αποφασίσετε να ετοιμάσετε. Με τη συνταγή που σας δίνουμε θα γίνει μοσχοβολιστός και βελούδινος:

Πουρές γλυκοπατάτας / Φωτογραφία: Unsplash

Πουρές γλυκοπατάτας

Υλικά για 4 μερίδες

1 κιλό γλυπατάτες, με τη φλούδα, πλυμένες καλά

250 γρ. αγελαδινό βούτυρο, σε κυβάκια

100 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε τις πατάτες και ρίχνουμε νερό μέχρι να καλυφθούν εντελώς. Αλατίζουμε καλά και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να κοχλάσει το νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε μέτρια) και βράζουμε για 40-45 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά. Τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε να κρυώσουν για τουλάχιστον μισή ώρα, ώστε να μπορούμε να τις πιάσουμε στα χέρια μας για να τις ξεφλουδίσουμε. Στο μεταξύ καθαρίζουμε και σκουπίζουμε καλά την κατσαρόλα. Ρίχνουμε τις ξεφλουδισμένες πατάτες σε ένα μεγάλο μπολ και τις λιώνουμε, με πιρούνι ή με το ειδικό εργαλείο (πρες πουρέ). Αλατίζουμε, ανακατεύουμε καλά και μεταφέρουμε τις λιωμένες πατάτες στην κατσαρόλα. Ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά και προσθέτουμε, λίγο λίγο και εναλλάξ, το βουτύρο και την κρέμα γάλακτος ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να λιώσουν και να ενωθούν με τα υπόλοιπα υλικά. Μόλις δημιουργηθεί ένα αφράτο, βελούδινο μείγμα πασπαλίζουμε με μπόλικο πιπέρι και μοσχοκάρυδο, ανακατεύουμε λίγο ακόμα και σερβίρουμε.

Tip

Για έξτρα γεύση, χρώμα και άρωμα γαρνίρετε τον πουρέ με μερικές σταγόνες κρέμα γάλακτος, ρόδι και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Για να δώσετε επιπλέον τραγανή υφή μπορείτε να τον πασπαλίσετε με ηλιόσπορο ή τριμμένο φουντούκι.