Συνταγή για μελωμένο αρνί με πατάτες στον φούρνο, σαν σουβλιστό - iefimerida.gr

Μπορεί ο οβελίας να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ελληνικού Πάσχα αλλά και το αρνί στον φούρνο με πατάτες έχει τη δική του ιδιαίτερη νοστιμιά.

Το αρνί στη σούβλα είναι πασχαλινό έθιμο της Στερεάς Ελλάδας. Κάποτε, εκτός από τη Ρούμελη, καμία άλλη περιοχή της χώρας δεν γέμιζε με λάκους και σουβλιστά αρνιά τέτοιες μέρες. Από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη και από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα το αρνί και το κατσίκι ψήνονται, κατά παράδοση, με άλλους τρόπους (αντικριστό, γεμιστό, κοκκινιστό κ.ά.). Με το πέρασμα των χρόνων όμως η σούβλα διαδόθηκε και σε άλλα μέρη, κυρίως της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να ανάψουμε κάρβουνα και να σουβλίσουμε, ειδικά αν μείνουμε στην πόλη και είμαστε λίγα άτομα. Πάντα υπάρχει βέβαια και η λύση του φουρνιστού το οποίο γίνεται λουκούμι, αρκεί να το περιποιηθούμε όπως του πρέπει.

Φωτογραφία: Shutterstock

Αρνί στον φούρνο με πατάτες

Υλικά για 6-8 μερίδες

2 κιλά αρνάκι γάλακτος, σπάλα ή μπούτι, ολόκληρο κομμάτι

6 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες

1 κιλό πατάτες με τη φλούδα, κυδωνάτες

2 μεγάλα καρότα, κομμένα στη μέση

2 κλαδάκια φρέσκο δενδρολίβανο ή 1 κ.γ. ξερό δενδρολίβανο

½ φλ. ε.π. ελαιόλαδο

χυμός από 2 λεμόνια

χοντρό αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C στον αέρα. Με ένα κοφτερό μαχαίρι ανοίγουμε βαθιές τρύπες σε διάφορα σημεία του αρνιού και βάζουμε μέσα μπόλικο αλατοπίπερο και ένα σκόρδο. Επίσης τρίβουμε όλη την επιφάνεια του αρνιού με μπόλικο αλατοπίπερο και το βάζουμε σε βαθύ ταψί ή γάστρα. Αραδιάζουμε γύρω γύρω τις πατάτες και τα καρότα. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και το λεμόνι, αλατοπιπερώνουμε τα λαχανικά και πασπαλίζουμε με το δενδρολίβανο. Σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο (ή κλείνουμε τη γάστρα με το καπάκι). Ψήνουμε για 2 ώρες μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας και να ψηθούν τα λαχανικά. Αφαιρούμε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο (ή το καπάκι) και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15-20 λεπτά ακόμα, μέχρι να ροδίσει καλά το φαγητό. Αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά, κόβουμε και σερβίρουμε.