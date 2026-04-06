Συνταγή για μαγειρίτσα που βγαίνει πάντα τέλεια -Το αυγολέμονο που δεν κόβει ποτέ - iefimerida.gr

Φτιάχνουμε την απόλυτη πασχαλινή σούπα, τη μαγειρίτσα, στην καλύτερή της εκδοχή με μια συνταγή βγαλμένη κατευθείαν από την ελληνική παράδοση.

Η μαγειρίτσα είναι ένα φαγητό ιδανικό για να περάσουμε από τη μακρά νηστεία στην πλούσια κρεατοφαγία. Ειδικά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου που η ώρα είναι προχωρημένη θέλουμε κάτι καταπραϋντικό για το στομάχι και δεν υπάρχει πιο κατάλληλο πιάτο από αυτή την αρωματική σούπα. Αν την αυγοκόψουμε κιόλας γίνεται ακόμα πιο χορταστική και θρεπτική. Παρακάτω σας δίνουμε μια συνταγή για να την φτιάξετε παραδοσιακά.

Φωτογραφία: Shutterstock

Μαγειρίτσα αυγολέμονο

Υλικά για 4 μερίδες

﻿ 1 συκωταριά αρνίσια, καθαρισμένη

1 συκωταριά αρνίσια, καθαρισμένη 1 αντεριά αρνίσια, καθαρισμένη

½ φλ. ε.π. ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 μάτσο φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

2 μαρούλια, ψιλοκομμένα

½ μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο

½ φλ. ρύζι γλασέ

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το αυγολέμονο

2 αυγά

χυμός από 2 λεμόνια

Εκτέλεση

Σε κατσαρόλα γεμάτη νερό που βράζει ζεματάμε τη συκωταριά και τα έντερα για 2-3 λεπτά. Στραγγίζουμε πολύ καλά και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν. Με ένα ψαλίδι τα ψιλοκόβουμε όλα σε ένα μεγάλο μπολ. Σκουπίζουμε την κατσαρόλα και την ξαναβάζουμε στο μάτι σε μέτρια φωτιά. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι για 1-2 λεπτά μέχρι να μαραθεί λίγο. Προσθέτουμε τη συκωταριά και τα έντερα και σοτάρουμε για 5 λεπτά ακόμα μέχρι να ροδίσουν λίγο. Προσθέτουμε 1 λίτρο ζεστό νερό και ανακατεύουμε ελαφρά. Ανακατεύουμε και πάλι και με μια τρυπητή κουτάλα ξαφρίζουμε καλά. Αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά (από μέτρια σε χαμηλή) και σκεπάζουμε με το καπάκι. Σιγοβράζουμε τη μαγειρίτσα για 30 λεπτά. Ρίχνουμε τα κρεμμυδάκια, τα μαρούλια, τον άνηθο και το ρύζι και συνεχίζουμε το βράσιμο 20 λεπτά ακόμα μέχρι να πήξει λίγο η σούπα αλλά να έχει μπόλικο ζουμί.

Αυγολέμονο: Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με σύρμα μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε λίγο λίγο (με αργή και συνεχή ροή, σαν κλωστή) τον χυμό των λεμονιών και 1-2 κουτάλες ζεστό ζουμί από την κατσαρόλα. Έτσι θα ζεσταθεί σιγά σιγά το μείγμα και θα ενωθούν όλα μαζί τα υλικά, χωρίς να κόψει το αυγό. Όταν είναι έτοιμο το μείγμα, το ρίχνουμε πίσω στην κατσαρόλα με τη μαγειρίτσα, ανακατεύουμε ελαφρά και σερβίρουμε.

Tips

-Για επιπλέον αρώματα και γεύση εμπλουτίστε τη μαγειρίτσα και με άλλες πρασινάδες όπως μάραθος, δυόσμος, μυρώνια, καυκαλήθρες, άγρια χόρτα, ραδίκια και ό,τι άλλο είναι της εποχής και σας αρέσει. Επίσης, στο σερβίρισμα μπορείτε να βάλετε μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο ξύσμα λεμονιού σε κάθε πιάτο.

-Η μαγειρίτσα κατά κανόνα τρώγεται ζεστή. Αν σκοπεύετε να τη μαγειρέψετε αλλά να τη σερβίρετε αργότερα μην την αυγοκόψετε γιατί αν κρυώσει και ξαναζεσταθεί το αυγολέμονο είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χαλάσει η υφή του. Το καλύτερο είναι να κάνετε το αυγολέμονο τελευταία στιγμή.