Συνταγή για μάφιν με 5 υλικά, έτοιμα σε μισή ώρα -Πεντανόστιμα και γεμάτα πρωτεΐνη - iefimerida.gr

Συνταγή για μάφιν με 5 υλικά, έτοιμα σε μισή ώρα -Πεντανόστιμα και γεμάτα πρωτεΐνη

Μάφιν με γαλοπούλα και σπανάκι / Φωτογραφία: Shutterstock
Μάφιν με γαλοπούλα και σπανάκι / Φωτογραφία: Shutterstock
Ζωή Παπαφωτίου

Με ελάχιστα υλικά και ένα μόνο ανακάτεμα φτιάχνουμε τα πιο θρεπτικά μάφιν.

Κάποτε φτιάχναμε μόνο μεγάλα και γλυκά κέικ. Από τότε όμως που τα μάφιν ήρθαν στη μόδα έχουν λυθεί τα χέρια μας. Ψήνονται, κρυώνουν και ξεφορμάρονται σε λιγότερο χρόνο και αυτό σίγουρα μας βολεύει περισσότερο και φυσικά τρώγονται και μεταφέρονται πιο εύκολα αφού δεν χρειάζονται κόψιμο κλπ κλπ. Αφήστε που αν θέλουμε να φάμε συγκεκριμένη ποσότητα, είναι ήδη ζυγισμένα (κατά κάποιο τρόπο).    

Διαβάστε τη συνέχεια στο bovary.gr.

